Kanadjiguila : Une femme dépose un garçon devant un restaurant

Des phénomènes rappelant le théâtre intitulé ‘’Bill et Bébé’’ continuent de se dérouler sous nos cieux. Il y a un mois environ, à en croire le maire chargé des Affaires sociales en commune du Mandé, une femme ayant trompé la vigilance de la restauratrice et les fidèles clients du coin, a abandonné un garçon d’environ sept bons mois.









Le fait paraît surprenant à plus d’un titre. Non seulement il est incompréhensible, de la part d’une femme, de déposer un être qu’elle a conçu neuf mois durant. Mais aussi si l’enfant n’est pas né de la femme qui l’a déposé, on comprend aisément qu’elle est en proie à une forte méchanceté doublée d’un vrai égoïsme.



A suivre…



Bazoumana KANE



Source : L’Alerte