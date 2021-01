L’éducation nationale : des questionnements concernant la rentrée ! - abamako.com

News Education Article Education L’éducation nationale : des questionnements concernant la rentrée ! Publié le mardi 19 janvier 2021 | Le Combat

À l’espace d’une semaine de la rentrée scolaire, le gouvernement de la transition est-il à pied d’œuvre pour le retour sur le chemin de l’école ? Le bras de fer entre eux (le gouvernement) et les syndicats de l’Éducation est une épine dans les pieds de nos dirigeants. Et de surcroit, la pandémie à coronavirus inquiète beaucoup au regard des cas enregistrés. Face à cela, la rentrée du 25 janvier reste une question au quotidien.









Le gouvernement de la transition est-il à pied d’œuvre avant le 25 janvier pour permettre aux enfants d’aller à l’école afin d’éviter des cas de contamination au Covid19 ? En tout cas, il ne resterait qu’une semaine et c’est évident que le gouvernement prenne toute sa responsabilité. Cette date attendue par les parents d’élèves pour l’ouverture des classes, serait-elle possible? La deuxième vague de la pandémie à coronavirus menace de plus en plus. Selon le dernier communiqué des services de santé par rapport aux derniers échantillons testés, notre pays enregistre plus de sept mille sept cent cinquante-neuf (7759) cas positifs. Cette situation pose beaucoup de questions par rapport à la rentrée scolaire 2020/2021. En dehors de cela, des syndicats de l’Éducation nationale, eux aussi, continuent leurs pourparlers pour les paiements de leurs primes et indemnités. Ce bras de fer entre gouvernement de la transition et les syndicats est une épine dans les pieds des autorités. Alors qu’attendons-nous de cette année? Les parents d’élèves s’inquiètent! Rappelons aussi que la majorité de la population douterait toujours de l’existence de la pandémie depuis sa parution en mois de mars de l’année passée dans notre pays. D’autres activités socio-économiques et des cérémonies continuent du jour en jour. À l’espace d’une semaine, la rentrée scolaire pose un jalon de questionnements entre les élèves. D’autres pensent aux problèmes que demeure notre école sur le plan matériel, mais aussi la finance. En tout cas, nous espérons que la rentrée du 25 janvier portera son fruit, avec les matérielles de protection et les mesures de distanciations sociales.



Lassana sow, stagiaire



Source : LE COMBAT