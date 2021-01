Qui a détourné la cotisation AMO des travailleurs de l’ORTM? - abamako.com

Les travailleur de de l'ORTM ne savent plus à quel saint se fier encore moins se confier. Plus de trois mois aujourd'hui qu'ils ne bénéficient pas de l'assurance maldie Obligatoire (AMO). ET pourtant, les retentions sur leurs salaires sont régulièrement opérées. Il nous revient que le reversement n'est pas effectué. d'ou la suspension du service. pour les parents de famille nombreuse en ces temps de vaches maigres, c'est plutot compliqué. De sources bien introduites, les syndicats commencent déjà à s'agiter