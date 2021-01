Refondation du système démocratique du Mali : La CEPE veut y contribuer par un plaidoyer - abamako.com

Refondation du système démocratique du Mali : La CEPE veut y contribuer par un plaidoyer
Publié le mardi 19 janvier 2021

Bamako, le 19 janvier 2021. L`hôtel Maeva Palace a servi de cadre à une conférence de presse animée par des organisations de la société civile réunies au sein de la Charte d`Engagement Public pour l`Emergence (CEPE) sur la présentation de son document de plaidoyer à l`endroit des autorités de la transition.

La Charte d’Engagement Public pour l’Emergence (CEPE), une coalition de la société civile malienne composée de quatre organisations notamment Cri 2002, ADEFIM, FEMAPH et RJA, entend soumettre aux autorités de la transition en cours dans notre pays, un document devant servir de contribution à la refondation du système démocratique du Mali. L’information a été donnée le mardi 19 janvier 2021 par Dr. Abdoulaye SALL, le président de la CEPE à l’occasion d’une conférence de presse choisie comme préalable à l’initiative. A cette occasion, le président SALL avait à ses côtés, Mme Djikiné H. Gakou la présidente de la Fédération Malienne des Personnes vivant avec un Handicap (FEMAPH).



L’objectif de cette rencontre avec les médias qui s’est tenue à l’hôtel Maeva Palace, est de présenter les grandes lignes du document de contribution de la CEPE qui porte sur les enjeux des réformes électorales et politiques auxquelles le Mali fait face.



Ainsi, pour justifier le contexte du plaidoyer, Mme Gakou a avancé la crise sociopolitique que vit le pays. « Cette crise, issue de la crise postélectorale offre aujourd’hui l’opportunité aux acteurs du processus d’évaluer en profondeur des limites des textes notamment la constitution, la loi électorale, la charte des partis politiques et d’y apporter des réponses appropriées pour une refondation du système démocratique du Mali. » a laissé entendre la présidente de la FEMAPH. C’est donc eu égard à ce contexte que la CEPE et ses OSC membres ont dit articuler leur plaidoyer autour de quatre axes majeurs de défense. Il s’agit selon Dr. Abdoulaye SALL, de la révision de la Constitution du 25 février 1992, des réformes électorales et politiques, de la relecture de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale issu du processus d’Alger, et de la réorganisation territoriale.



« Ces quatre axes sont des axes fondateurs et fédérateurs du Mali de nos rêves » a déclaré Dr. SALL pour expliquer le bien-fondé de chacun d’eux. A ses dires, la révision de la constitution inscrite dans les axes majeurs du plaidoyer s’explique par le besoin de rechercher l’organisation de leur système démocratique, de l’Etat de droit parce que c’est là où sont consignés les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Pour les réformes politiques et électorales, le président de la CEPE justifie leur nécessité par de nombreuses questions sans réponse notamment celles relatives à la charte des partis politiques, au statut de l’opposition, au statut du chef de file de l’opposition, aux lois électorales etc. « La question de création des cours de comptes et des cours régionales de comptes reste également posée » a ajouté l’interlocuteur des journalistes pour étayer le développement du 2è volet du document CEPE dans lequel figurent également l’Accord pour la Paix et la reconstitution territoriale. « Je dis que le territoire constitue le corps de la Nation, donc quand nous allons réviser la Constitution, quand nous allons également travailler sur les réformes politiques et électorales, travailler sur la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation, je pense que la réorganisation territoriale pourrait être facile » a signifié l’orateur du jour. A l’endroit des 85% des Maliens qui ne savent ni lire ni écrire selon Dr. SALL, trois concepts peuvent résumer le plaidoyer de la CEPE : « Faso ko-Mali ko, yèrè ko et don ko »



