Yafolila : Vision Nouvelle offre de l'eau au Wassoulou Publié le mercredi 20 janvier 2021 | Mali Tribune

La population de Yanfolila est sortie nombreuse pour être témoin de cette grande réalisation de l’Association Vision nouvelle. La cérémonie d’inauguration qui a eu lieu le vendredi 15 janvier, a vu la présence du président de Vision Nouvelle, Aliou Traoré accompagné d’une forte délégation dont la vice-présidente, Fifi Tounkara et l’artiste international malien, Oumou Sangaré, native de la région, qui est à la base de cette initiative.





La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence des autorités et acteurs locaux, dont le 3ème adjoint au maire de Yanfolila, Souleymane Sidibé, la présidente des femmes, Mme Dicko Mariam Diallo.



L’évènement a débuté par les discours des différentes autorités. Toutes ont remercié le Président Aliou Traoré pour la réalisation de ce point d’eau. Cette infrastructure a vu le jour suite à la sollicitation de l’internationale malienne, Oumou Sangaré auprès d’Aliou Traoré, Président de Vision Nouvelle.



Dans son intervention, la diva de Wassoulou dit avoir été alertée par le chef du village sur la difficulté d’accès à l’eau potable des populations de Yanfolila. Elle a pris le problème à cœur et l’a soumis à son ami qui a immédiatement accepté la sollicitation. Elle dit être en manque de mots pour remercier la bonne foi de M. Traoré.



« Nous sommes particulièrement heureux aujourd’hui de participer à cette cérémonie d’inauguration. Au nom du chef de village, j’adresse au président de l’association Aliou Traoré nos sincères remerciements et à notre sœur Oumou Sangaré qui a eu cette initiative heureuse », a laissé entendre le représentant du chef du village.



De son côté, le maire a salué la qualité de la construction tout en soulignant l’importance de l’entretien constant de cet ouvrage.



Le président Aliou s’est dit très content de l’accueil qui lui a été réservé à Yanfolila. Il dira que la population de Yanfolila est une chance non seulement sur le plan social et humanitaire mais aussi culturel. « Notre choix s’est porté sur le Wassoulou parce que j’ai une grand amie ici, une amie qui a porté très loin le drapeau du Mali, c’est une occasion pour nous de venir lui apporter notre soutien ».



La représentante des femmes de Yanfolila, a félicité Oumou Sangaré pour l’amour qu’elle a pour Yanfolila. « Notre joie est indescriptible aujourd’hui. Cette cérémonie symbolise la fin d’un problème d’eau pour nous femmes de Yanfolila ».



Le président local de Vision Nouvelle, a, quant à lui, assuré l’engagement des uns et des autres pour la bonne marche de l’association dans la zone.



A la fin de la cérémonie, chacun d’eux s’est déplacé jusqu’à la pompe manuelle pour boire. Le coût de cette infrastructure est estimé à plus de 8 millions de F CFA.







Ibrahima Ndiaye



(envoyé spécial)