Visite de M. LACROIX au Mali - Réunions avec les partis politiques et la médiation internationale Publié le mercredi 20 janvier 2021 | MINUSMA

© Autre presse par DR

Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU en visite au Mali a rencontré les partis politiques

Bamako, le 19 Janvier 2021, le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU, Jean-Pierre LACROIX en visite au Mali a rencontré les partis politiques et la médiation internationale. Tweet

Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU en visite au Mali a tenu plusieurs réunions hier dans l’après-midi. En compagnie du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Mahamat Saleh ANNADIF, Jean-Pierre LACROIX et sa délégation ont d’abord rencontré le Commandement de l’EUTM et d’EUCAP Sahel, les Missions européennes d’appui aux Forces de défense et de Sécurité du Mali, avec lesquelles il a été question de la collaboration dans ce cadre.



M. LACROIX et M. ANNADIF se sont ensuite entretenus avec les représentants de la classe politique malienne, notamment au sujet des changements politiques majeurs intervenus au cours de l’année 2020, des réformes institutionnelles prévues ou encore de la préparation des élections.



Ils ont également rencontré les membres de la Médiation internationale. Les progrès relatifs à la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali et le moyen de les consolider, ont pris une part importante dans les échanges.



Cette seconde journée de la visite officielle du Secrétaire général adjoint au Mali a pris fin par une assemblée générale avec tout le personnel des Nations Unies au Mali, tenue virtuellement en respect des mesures barrières contre le Covid-19.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA