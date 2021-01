Ministère de la défense et des anciens combattants : certains militaires seraient ils au dessus de la loi ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ministère de la défense et des anciens combattants : certains militaires seraient ils au dessus de la loi ? Publié le mercredi 20 janvier 2021 | L’Inter de Bamako

© aBamako.com par A.S

Remise d`un hélicoptère Mi-35 à l`armée de l`air

Bamako, le 12 Janvier 2021, le vice Président de la transition, le colonel Assimi Goita a remis à l`armée de l`air, un hélicoptère de combat de marque russe de type Mi-35. Tweet

De sources concordantes attestent que plusieurs officiers, sous officiers et soldats devraient valoir leur droit à la retraite, depuis 2017, 2018 et 2019. Mais curieusement, certains continuèraient de travailler dans l’armée malgré qu’ils soient trempés dans des malversations financières. La junte et son comité national pour le salut doivent montrer pattes blanches dans ce domaine pour plus de transparence.



L’inter de Bamako