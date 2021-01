CHAN Cameroun 2021: Le Mali le Cameroun ont fait un match nul 1-1 - abamako.com

CHAN Cameroun 2021: Le Mali le Cameroun ont fait un match nul 1-1 Publié le mercredi 20 janvier 2021

Les aigles locaux pour le compte de la deuxième journée dans le groupe "A" du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN Cameroun 2021), ont fait un match nul 1-1 contre le Cameroun ce mercredi 20 Janvier 2021 au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Il faut souligner que c’est le Cameroun qui avait ouvert le score par Salomon Banga à la 6è minute et les aigles ont vite réagit en égalisant par Issaka SAMAKE à la 11è minute sur un coup franc. Avec ce match nul, le Mali et le Cameroun vont occuper la tête du groupe avec 4 points chacun et une différence de but de +1. Le Burkina Faso pour sa troisième sortie a dominé le Zimbabwé par 3-1. Les étalons locaux avec ce résultat vont occuper la troisième place du groupe "A" avec 3 points et le Zimbabwé est dernier du groupe avec 0 point.



A la fin de la rencontre Cameroun - Mali, l’entraineur des aigles du Mali, Nouhoum Diané s’est exprimé en ces termes: « Nous avons assisté à un très bon match face à une bonne équipe camerounaise. Nous sommes satisfaits du résultat car le plus important était de ne pas perdre. Les deux équipes voulaient gagner la rencontre. Pour notre prochain match face au Zimbabwe, nous allons l’aborder avec le sérieux habituel pour la gagner et assurer notre qualification en quart de finale. Je voudrais marquer plus de buts lors de notre prochain match. Nous avons une phiolosophie et c’est à nous de la suivre pour réaliser de belles rencontres. »



Pour sa troisième et dernière sortie de phase de poules, le Mali jouera contre le Zimbabwé le dimanche 24 janvier prochain et au même moment, le Cameroun jouera contre le Burkina Faso. Dans le groupe "A" tout est jouable encore. Seul le Zimbabwé est éliminé sinon les trois autres équipes gardent leurs chances de qualification.



Fsanogo/abamako.com