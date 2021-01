Crise du football malien : Le TAS rend son verdict - abamako.com

Crise du football malien : Le TAS rend son verdict Publié le mercredi 20 janvier 2021 | L'Essor

Le Collectif des ligues et clubs majoritaires de la Fédération malienne de football obtient l’annulation de des commissions électorales ad hoc, mais pas l’annulation des compétitions nationales de la saison 2019-2020.





En effet, le Collectif, composé notamment du COB, du Djoliba, de l’ASB, d’Avenir de Tombouctou, de la Ligue de Kayes, la Ligue de Ségou, la Ligue de Tombouctou, a interjeté un appel au Tribunal arbitral du sport (TAS) contre les compétitions nationales de la saison 2019-2020 et la nomination des membres des commissions électorales ad hoc. L’audience s’est déroulée le 13 janvier dernier par vidéoconférence et lundi soir la formation arbitrale a rendue sa sentence.



Sur le premier sujet, le TAS se dit incompétent pour statuer sur l’appel contre la lettre-circulaire issue le 21 octobre 2020 par le Comité exécutif de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) n° 001/2020-2021/FEMAFOOT au sujet des compétitions nationales de la saison 2019/2020.



Par contre le TAS a indiqué que « la décision rendue le 21 octobre 2020 par le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) n° 001/2019-2020/CE-FEMAFOOT relative à la nomination des membres des commissions électorales ad hoc de 1ère instance et d’appel est nulle et de nul effet». L’instance basée à Lausanne en Suisse ajoute que la cause est renvoyée à la FEMAFOOT pour que le Comité Exécutif de la FEMAFOOT nomme les membres des commissions électorales ad hoc de 1ère instance et d’appel en conformité des dispositions statutaires de la FEMFAFOOT au sens de la motivation.



Source: L’Essor