Lutte contre la propagation de la Pandémie de COVID-19: La Sonatam offre 1500 masques et 10 cartons de 24 gels hydroalcoliques à la Gendarmerie nationale

La lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus au Mali est une réalité. Le mardi, 20 janvier 2021, la Direction des écoles des formations de la Gendarmerie nationale (sise à Faladié), a abrité la remise d’importants lots de masques et Gels par la SONATAM aux gendarmes de Bamako. Les dons, composés de 1500 masques lavables et de 10 cartons de 24 gels hydroalcoliques, ont été remis par le Directeur juridique et des relations internationales de la Sonatam, Mamoudou Haïdara, au Directeur général adjoint de la Gendarmerie du Mali, Colonel Amadou Camara. A ses côtés, le colonel Moutian Philèmom, le commandant des écoles et des centres de formation de la Gendarmerie.



Les services publics sont des lieux à haute fréquentation entre les usagers en cette période de Covid-19. C’est pour cette raison, dit Mamoutou Haïdara, que la Sonatam a décidé de renouveler la remise de Kits comme contribution au renforcement des dispositifs de prévention contre le Coronavirus en faveur des postes de la gendarmerie de Bamako et de certains de l’intérieur du pays. « A travers ce don, la Sonatam veut apporter sa petite pierre de contribution aux côtés de l’Etat malien qui fait face en ce moment à la pandémie de Covid-19.



Pour la Sonatam, cette pandémie n’est pas une fatalité, ensemble, nous pouvons y faire face par l’adoption des gestes barrières et par le respect des consignes du gouvernement », a fait savoir le conseillé juridiques et des relations internationales de la Sonatam. Et d’ajouter que c’est l’occasion pour la Sonatam de renouveler son soutien et son accompagnement dans l’accomplissement de leur exaltante et difficile mission de sécurisation des personnes et des biens». Pour terminer, il a ajouté qu’il est persuadé que ce modeste don effectué par la Sonatam contribuera à renforcer l’excellente collaboration entre la Sonatam et la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale en matière de lutte contre la fraude et le commerce illicite de cigarettes.



Le Directeur général adjoint de la Gendarmerie du Mali, Colonel Amadou Camara, a, au nom de sa hiérarchie, vivement remercié la Sonatam de ce geste important à l’endroit de la gendarmerie nationale du Mali. Il a, par ailleurs ajouté que la Sonatam n’est pas à son premier geste à l’endroit de la gendarmerie; elle a fait plusieurs dons de ce genre et dans d’autres domaines à nos services, qu’elle en soit remerciée. Il a invité ses collègues au respect des règlements des plus hautes autorités pour non seulement se protéger et protéger les autres aussi.



A rappeler que la Sonatam n’est pas à sa première action à l’endroit de la gendarmerie depuis le début de la Covid-19. En mai dernier, une remise de masques et Gels hydroalcoliques avait été faite par la société.



Hadama B. Fofana