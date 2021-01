Transition au Mali: L’Union des Forces Citoyennes pour la Solidarité au Mali entend œuvrer pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Transition au Mali: L’Union des Forces Citoyennes pour la Solidarité au Mali entend œuvrer pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale Publié le jeudi 21 janvier 2021 | Le Républicain

Tweet

Hier, les responsables de l’Union des Forces Citoyennes pour la Solidarité au Mali (UF-CSM) étaient face à la presse au Carrefour des jeunes de Bamako pour réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition dans leurs efforts de consolidation de la paix, de la reconstruction et de promotion de la cohésion sociale. Au cours de ce point de presse, les responsables de l’UF-CSM ont dénoncé le comportement peu orthodoxe d’un des leurs, en la personne de Mme Kassogué Mariam Konan KEITA qui, selon eux, « après avoir mené la collecte des dons en nature et en espèces au nom de l'Union, a décidé de cavaler seule».



Ce point de presse était animé par le président de l’UF-CSM, Toumani Camara, en présence des autres membres de l’Union des Forces Citoyennes pour la Solidarité au Mali (UF-CSM). Selon le conférencier, Toumani Camara, l'Union des Forces Citoyennes pour la Solidarité au Mali, avec l'appui du PNUD, de l'UNICEF, des ONG et le Ministère de la Réconciliation, poursuivra l'exécution de son plan d'action en menant des activités pertinentes et innovantes visant à faire des jeunes hommes et femmes du Mali, des moteurs de la prévention contre les discours de haine. « Je voudrais lancer un appel aux autres Associations de venir nous rejoindre, car il y a encore de la place. L'Union des Forces Citoyennes pour la Solidarité au Mali accompagnera la Transition et ses partenaires nationaux dans ses efforts de consolidation de la paix, de la reconstruction et de promotion de la cohésion sociale.



Cependant, nous demeurons une force citoyenne de veille, gardienne des valeurs républicaines », a-t-il précisé. Par ailleurs, le président de l’UF-CSM, Toumani Camara, a dénoncé le comportement peu orthodoxe d’un des leurs, en la personne de Mme Kassogué Mariam Konan KEITA qui, selon eux, « après avoir mené la collecte des dons en nature et en espèces au nom de l'Union, a décidé de cavaler seule ». «Elle s'est juste servie de l'union dont elle était membre en usurpant l'idée commune pour se faire un nom, seule, s'affichant ainsi sur la scène politique.



Nous tenons à dénoncer un tel comportement qui n'honore pas la jeunesse qui clame un Mali nouveau. En conséquence, nous invitons notre camarade à se ressaisir en regagnant le groupe qui a muri l'idée et qui est porteur de ce projet (collecte de fonds pour venir en aide aux déplacés). Nous osons croire que l'appel sera entendu », a déclaré Toumani Camara. A cet effet, le conférencier a fait savoir que l’UF-CSM se désolidarise de toute activité menée par Mme Kassogué Mariam Konan KEITA. Enfin, il dira que l’une des priorités de l’UF-CSM est de venir en aide aux hommes et femmes déplacés qui sont dans les camps de Faladjiè, Sénou, Baguineda, Zantiguila, Kassela, Ouelessebougou.



Aguibou Sogodogo