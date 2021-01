Économie : la BRVM et le DC/BR présentent le bilan de leurs activités 2020 et leurs perspectives 2021 - abamako.com

Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR)

Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR), a présenté le bilan des activités 2020 des deux structures centrales du Marché Financier Régional de l’UEMOA ainsi que leurs perspectives 2021 en visioconférence. C'était au cours d’une cérémonie ce mercredi 20 janvier 2021.







Au cours de cette visioconférence, Dr AMENOUNVE a exposé les performances réalisées par la BRVM et de DC/BR en dépit de la crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19 et la chute inédite de la croissance économique mondiale entraînée par les mesures prises pour endiguer cette pandémie.



La BRVM en 2020, outre la baisse des indices enregistrée, c’est 246 milliards de Francs CFA de valeur de transactions contre 136 milliards de FCFA en 2019, soit une progression de 80 % ; sociétés cotées, pour une capitalisation boursière de 4 367 milliards de FCFA ; 80 lignes obligataires pour une capitalisation de 6 051 milliards de Francs CFA ; 3 Sukuk cotés ; 328 096 titres échangés en moyenne journalière ; 980,24 millions de Francs CFA transigés en moyenne journalière ; un PER moyen de 10,03 et un ratio de liquidité qui s’établit à 3,60 %.





Quant au DC/BR, il a enregistré une conservation totale de 10 961 milliards de Francs CFA, soit une hausse de 15 % comparé à 2019 et des Evènements Sur Valeurs (ESV) de 1 055 milliards de FCFA, en progression de 24 % comparé à 2019.



Outre les activités de marché, l’année 2020 a été riche en actions stratégiques pour la BRVM et le DC/BR a indiqué Dr AMENOUNVE. Ces actions avaient pour objectifs : (i) de favoriser l’accès des PME au Marché, (ii) de développer des partenariats stratégiques, (iii) d’améliorer la culture boursière des populations, (iv) de promouvoir les aptitudes de la BRVM à apporter de l’assistance technique, (v) de renforcer l’implication de la BRVM dans les valeurs RSE et (vi) d’assurer la promotion du marché.



Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, s’est réjoui de la capacité du marché à soutenir les Etats et le secteur privé face à leurs besoins de financement en des situations critiques comme celle engendrée par la pandémie de la COVID-19.



Sur le point des perspectives, le Directeur Général de la BRVM et du DC/BR a annoncé que la BRVM et le DC/BR vont poursuivre leurs actions de développement par (i) l’élargissement de la cote avec l’attraction de nouvelles valeurs et en privilégiant la sortie des fonds de Private Equity ; (ii) le lancement des émissions obligataires de groupe (basket bonds) pour les PME ; (iii) le lancement des études pour la mise en place d’un marché de produits dérivés ; (iv) l’accélération de la digitalisation des opérations et des services du marché ; (v) l’étude pour la mise en place d’un Datacenter régional pour renforcer le dispositif de continuité des activités ; etc.



Même si certaines craintes demeurent, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM et du DC/BR reste optimiste sur l’évolution des marchés financiers en 2021.







Cyprien K avec Sercom