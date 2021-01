Dogofry, dans le cercle de Niono: Plus de 20 morts dans l’affrontement entre groupe d’autodéfense et terroristes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Dogofry, dans le cercle de Niono: Plus de 20 morts dans l’affrontement entre groupe d’autodéfense et terroristes Publié le jeudi 21 janvier 2021 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

MNLA (Mouvement National pour la Libération de l`Azawad)

Tweet

Le Secteur de KO I de Dogofry, dans le cercle de Niono, région de Ségou a été le théâtre d’un affrontement sanglant entre Groupe d’autodéfense et terroristes. De sources locales, le bilan fait état de plus de vingt (20) morts dans l’affrontement qui a duré 05 heures, le samedi 16 janvier dernier.





A Dogofry, situé à 75 km de Niono, les affrontements ont eu lieu entre Groupe d’autodéfense et terroristes, le samedi 16 janvier 2021. Selon une source locale, les terroristes étaient venus avec des machines pour récolter le riz dans les champs situés vers KO I qui est le premier secteur de Dogofry.



« C’était devenu une habitude pour ces terroristes de venir s’emparer des récoltes de la population après avoir semé la panique », affirme notre source.



Contraints à (…)



DEMBA KONTÉ



NOUVEL HORIZON