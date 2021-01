Lacroix à la rencontre des partis politiques maliens - abamako.com

Lacroix à la rencontre des partis politiques maliens Publié le jeudi 21 janvier 2021 | Nouvelle Libération

Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU en visite au Mali a tenu plusieurs réunions. En compagnie du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Mahamat Saleh Annadif, Jean-Pierre Lacroix et sa délégation ont d’abord rencontré le Commandement de l’EUTM et d’EUCAP Sahel, les Missions européennes d’appui aux Forces de défense et de Sécurité du Mali, avec lesquelles il a été question de la collaboration dans ce cadre. M. Lacroix et M. Annadif se sont ensuite entretenus avec les représentants de la classe politique malienne, notamment au sujet des changements politiques majeurs intervenus au cours de l’année 2020, des réformes institutionnelles prévues ou encore de la préparation des élections. Ils ont également rencontré les membres de la Médiation internationale. Les progrès relatifs à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali et le moyen de les consolider, ont pris une part importante dans les échanges.

Casques bleus : le Commandant aux côtés des soldats



Avec l’Ambassadeur Bakayoko, les généraux Wael Shawky et Lassina Doumbia, le Commandant de la Force, ont aussi assisté à la présentation des initiatives prises par le Centre des Opérations du bataillon ivoirien, dans le cadre du renforcement des unités déployées sur le terrain. Ensemble, ils ont évalué les défis considérables à relever et ont convenu d’adapter les actions de la Force aux nouvelles formes de menaces. Aux Casques bleus ivoiriens, le Commandant de la Force a demandé de tenir bon, estimant que leur combat est celui de la paix et de la stabilité du Mali. «Je suis venu ici à Tombouctou avec l’ambassadeur et le chef d’état-major général pour témoigner de notre respect pour leur sacrifice et rappeler notre objectif. J’ai aussi salué le dévouement et le professionnalisme du contingent» a-t-il affirmé. De son côté, le chef d’état-major général des Armées de la Côte d’Ivoire a déclaré que «Les meilleures unités ne sont pas celles qui ne perdent pas d’hommes mais plutôt celles qui perdent des hommes parce qu’elles s’engagent», exhortant la troupe à faire preuve de résilience dans le strict respect des valeurs que défendent les Nations unies.