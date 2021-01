Sport : tête-à-tête entre le ministre Ag Attaher et le président de la Fédération malienne de Tennis - abamako.com

Sport : tête-à-tête entre le ministre Ag Attaher et le président de la Fédération malienne de Tennis Publié le jeudi 21 janvier 2021 | Le Pays

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré ce lundi 18 janvier 2021, le président de la Fédération malienne de Tennis, M. Mohamed Oumar Traoré. Au cours des échanges le ministre et son hôte du jour se sont entretenus sur l’état des athlètes, des infrastructures, ainsi que les nouvelles perspectives de la Fédération. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, son département recevra dans les jours à venir des propositions de la part de la Fédération malienne de Tennis dans le but de promouvoir la discipline dans notre pays.

Coupe d’Afrique des Nations féminines 2022 : Le Maroc accueille la compétition !



La confédération africaine de Football (CAF) a annoncé le vendredi 15 janvier dernier que le Maroc accueillera la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine de 2022. C’était lors d’une réunion du comité exécutif de la CAF, tenu en marge de la 6ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) dont le coup d’envoi a été donné le samedi 16 janvier dernier. En 2022, la CAN-féminine se jouera pour la première fois avec 12 équipes contre 08 pour les précédents tournois. Selon des sources proches de la CAF, la compétition pourrait être qualificative de la Coupe du monde 2023 de la catégorie qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande.