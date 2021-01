60e anniversaire de l’armée malienne : Les grandes annonces de Bah N’daw ! - abamako.com

60e anniversaire de l'armée malienne : Les grandes annonces de Bah N'daw !
Publié le jeudi 21 janvier 2021

Célébration du 60è anniversaire de l`armée malienne

Kati, le 20 janvier 2021. Dans le cadre des activités marquant la célébration du 60e anniversaire de l'armée malienne, le président de la transition a déposé une gerbe de fleurs à la place d`arme du camp de Soundiata Keita de Kati.

La Défense opérationnelle du Territoire, la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger, l’amélioration des conditions de travail et de vie des militaires ainsi que le renforcement du partenariat au plan bilatéral et multilatéral sont restés au cœur des actions du gouvernement de la Transition dans le volet défense et sécurité. C’est en tout cas ce qui ressort de l’allocution du président de la Transition, Bah N’daw, à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l’armée malienne.

20 janvier 1961 – 20 janvier 2021, l’armée malienne a 60 ans. Ce 60e anniversaire est célébré au moment où les braves soldats maliens, avec leurs partenaires, sont dans une lutte farouche contre le terrorisme. Cette armée, créée par l’ancien président Modibo Keita, fait la fierté de tous les Maliens aujourd’hui malgré les difficultés qu’elle traverse.



Les hommages de Bah N’daw au père de la nation malienne, Modibo Keita



Si les Maliens se glorifient de leur armée aujourd’hui, c’est parce que le père de l’indépendance et ses collaborateurs se sont battus pour que cette armée soit. « Elle (l’armée malienne) a été voulue et forgée par le père de la nation malienne, feu le président Modibo Kéita (que son âme repose en paix !) même avant la date officielle de notre accession à la souveraineté internationale », a rappelé le président de la Transition, Bah N’daw avant de rendre hommage à celui-là dont le nom fait la grandeur du Mali : « Modibo Keita ne s’y trompait pas : il savait que seul l’outil de défense nationale pouvait garantir notre indépendance en tant que pays, notre souveraineté en tant que nation et notre intégrité en tant que territoire ».



Le colonel major à la retraite, président de la Transition, a ainsi profité de cette occasion pour saluer ceux grâce à qui l’armée malienne a été créée. «En cet instant solennel, je suis fier, en mon nom et en votre nom, de saluer Modibo Kéita et les hommes de mission et de décision, dont l’engagement a permis la création de notre outil de défense : en particulier les militaires Abdoulaye Soumaré, SekouTroaré, Pinana Drabo, Kélétigui Drabo, Balla Koné, et les civils Oumar Ly et Mahamadou Diarra », ,a-t-il déclaré.



Ce 60ème anniversaire de l’armée malienne placé sous l’engagement patriotique de tous les Maliens !



Dans son discours, le président de Transition, après avoir rendu hommage à tous les soldats maliens et étrangers engagés pour la paix au Mali, a rappelé combien l’armée est sollicitée de nos jours pour consolider la nation malienne. « Jamais autant qu’aujourd’hui l’armée n’a été aussi interpellée. Jamais, elle n’a été autant appelée à s’investir de toutes ses forces pour consolider notre nation ébranlée, jamais autant, l’armée n’a été sollicitée dans le cadre du renforcement de notre cohésion sociale ainsi que du rétablissement des compromis socioéconomiques et culturels que notre peuple a su construire au fil des siècles et des défis », indique Bah N’daw. Cette armée sollicitée partout a, selon le président de la Transition, besoin du soutien des populations. C’est d’ailleurs pourquoi il a tenu à placer cet anniversaire sous le signe de l’engagement patriotique de tous les Maliens pour la refondation et la reconstruction d’un nouveau Mali qui, à son entendement, est gage d’un avenir radieux pour notre pays et notre peuple. « Je sais que notre devoir de génération est de construire une armée nationale qui soit à la hauteur des défis et de ce temps » , a insisté le président de la Transition.



Les grandes annonces de Bah N’daw !



Ce 60ème anniversaire de l’armée malienne a été l’occasion pour le président de la Transition de prendre plusieurs engagements allant dans le sens de l’amélioration de vie et de travail des militaires maliens, mais aussi du renforcement de partenariat avec les forces étrangères venues au secours du Mali. Ainsi, selon le Président Bah N’daw, la Défense opérationnelle du Territoire, la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger, l’amélioration des conditions de travail et de vie des militaires ainsi que le renforcement du partenariat au plan bilatéral et multilatéral sont restés au cœur des actions du gouvernement de la Transition dans le volet Défense et Sécurité. Quant aux actions annoncées , elles sont au nombre de 10 parmi lesquelles le renforcement du partenariat avec les forces étrangères : Barkhane, EUTM, EUCAP, G5 Sahel, MINUSMA. Ces actions sont entre autres : la création d’une Fondation pour la Solidarité ;l’accélération de la réforme du secteur de la sécurité ; l’assistance aux populations civiles à travers les actions civilo-militaires ; le renforcement des capacités opérationnelles des troupes ; le renforcement du partenariat avec les forces étrangères : Barkhane, EUTM, EUCAP, G5 Sahel, MINUSMA ;le renforcement de l’application stricte du Droit international humanitaire ; la mise en place d’une stratégie de relance du volet Défense et sécurité de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger (APR) ; l’adoption en cours d’une deuxième Loi de Programmation militaire (LOPM 2) en vue de consolider les acquis de la première LOPM ; l’acquisition de certains matériels majeurs et la réalisation d’infrastructures prioritaires ;l’intensification des opérations de lutte contre le terrorisme, de sécurisation et de protection des populations et de leurs biens.



Le président de la Transition a également réitéré sa volonté de mener une lutte implacable contre la corruption et l’impunité.«Je n’oublie pas l’impératif qu’est devenue la lutte contre la corruption et l’impunité. L’argent dépensé pour l’armée, pour la défense et la sécurité des populations sera justifié au centime près. Les LOPM seront auditées, leurs leçons tirées, et les responsabilités situées », a-t-il donné son engagement.



Par ailleurs, Bah N’daw a invité les forces armées maliennes au strict respect des lois de la République, et des droits de l’homme. Aussi, a-t-il invité les populations à accompagner cette armée qui est condamnée à gagner la guerre contre le terrorisme. «Une armée nationale qui gagne est forcément une armée qui bénéficie de la confiance et de la complicité des civils vivant sur les théâtres d’opérations. J’invite les populations et les soldats à nouer cette complicité pour bouter hors de chez nous les groupes terroristes et autres réseaux criminels », a sollicité le président de la Transition.







Il faut rappeler que même si le 20 janvier 1961 est communément retenu comme la date de la création de l’armée malienne et commémoré chaque année, son histoire, selon les archives, remonte à 1959, lorsque le Soudan et le Sénégal décidèrent de créer une Fédération du Mali dont la Constitution fut approuvée fin janvier. Le 4 avril, selon les mêmes archives, le soudanais Modibo Keïta est nommé président et propose son compatriote le colonel Abdoulaye Soumaré comme chef d’état-major général des armées de la Fédération.

Entre temps, il avait rappelé de Madagascar en février les capitaines Pinana Drabo et Sékou Traoré auxquels il avait demandé de former la future armée nationale.

Drabo et Traoré invitent alors les autres officiers soudanais dispersés dans les différentes colonies de la Communauté française ou en métropole à revenir à Bamako.

Une réunion eut lieu quelque temps après au Grand Hôtel de Bamako entre le colonel Soumaré et les capitaines Sékou Traoré, Ould Issa, Balla Koné et Malick Diallo. Ils élaborèrent alors l’architecture de leur armée. La Fédération, dont l’indépendance avait été proclamée le 20 juin 1960, éclate trois mois plustard après des dissensions entre Soudanais et Sénégalais . Repliés au Soudan, le président Modibo Keïta et ses officiers proclament le 22 septembre 1960 l’indépendance de la République du Mali.



A en croire les archives, c’est le 20 janvier 1961 que Modibo Keïta a demandé à la France d’évacuer ses derniers soldats des bases militaires du territoire national. C’est cet acte fort, par lequel le président affirme la souveraineté militaire de son pays, qui est retenu comme fondation de l’armée malienne et célébré chaque année depuis.







BoureimaGuindo