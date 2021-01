Présentation des voeux du nouvel an de l’UM-RDA : L’appel à un retour aux idéaux du père fondateur - abamako.com

Présentation des voeux du nouvel an de l'UM-RDA : L'appel à un retour aux idéaux du père fondateur Publié le jeudi 21 janvier 2021 | Le 22 Septembre

La salle de réunion du siège de UM-RDA à Korofina en commune 1 du district de Bamako a abrité le mercredi dernier la cérémonie de présentation des voeux du nouvel an à la presse.

Présidée par l’honorable Sandy Haïdara, le président du parti, cette cérémonie a enregistré la présidence des membres du bureau politique national.



A l’entame, le président Haïdara a salué les militants et les journalistes pour leur présence massive. Il a fait un diagnostic de l’année écoulée. Pour lui, l’année 2020 a été très difficile pour le parti car plusieurs cadres du parti sont décédés dont son ancien président : Ibrahim Bocar Ba. Sandy Haïdara a fait observer une minute de silence à sa mémoire ainsi qu’à celle de tous les disparus.



Cette cérémonie se tient à la même date que le 20 Janvier qui est une journée historique pour le Mali.



Il a souligné que le parti a été au rendez-vous de tous les grands événements du pays. Il a ajouté que l’UM-rda a célébré le 22 septembre qui constitue un anniversaire du Mali, notre nation.



Il dira que le 20 Janvier 2020, le parti a eu une intense activité. Le président de l’UM-rda, Sandy Haïdara révèle que le parti a été présent à tous les séminaires organisés par l’administration.



” Les structures du parti ont été renouvelées, les bureaux nationaux des jeunes et des femmes ont été aussi redynamisés” a affirmé Sandy Haïdara, le président du l’UM-rda. Pour les futures échéances électorales à venir dans notre pays, le parti s’assurera et prendra son destin en main.



Pour l’heure actuelle, le parti soutient la transition et ne ménagera aucun effort pour la réussite.



En ce qui concerne le départ des troupes étrangères, le parti plaide pour une sécurisation du pays par les soldats maliens.



Le parti demande un retour aux idéaux du père fondateur. L’UM-rda lance un appel vibrant à tous ceux qui se réclament des idées de Modibo Keita de se regrouper pour faire le “Mali Koura”.



Le parti souhaite que le 20 Janvier soit une fête de communion entre l’armée et son peuple. Elle doit être une occasion pour les maliens d’en faire une journée ouverte entre nos vaillants soldats et leur peuple dont ils ont la charge de la protection.



L’UM-rda appelle les maliens à l’Union sacrée autour de l’essentiel. Il entend organiser une conférence nationale pour débattre sur l’avenir du Mali.



L’UM-rda appelle les maliens à respecter les mesures barrières contre la Covid-19.



Concernant les militants du parti retenus au CNT, le président Sandy Haïdara soulignera qu’ils ont été choisis pour leurs compétences.



Les journalistes ont posé des questions de compréhension qui ont été répondus de manière satisfaisante par le président Haïdara.



Seydou Diamoutené