Politique : La section ASMA/CFP de Bougouni se porte bien Publié le jeudi 21 janvier 2021 | Le 22 Septembre

Rentrée politique nationale du parti ASMA-CFP

Ségou, le 22 juin 2019. Le parti Alliance pour la Solidarité au Mali- Convergence des Forces Patriotiques (ASMA-CFP) a fait sa rentrée politique nationale sous la houlette de son président M. Soumeylou Boubèye MAIGA. Tweet

La section ASMA/CFP de Bougouni a été honorée de la présence du président de parti, Soumeylou Boubeye Maïga le samedi dernier à son siège.

Présent à Koumatou où il était le parrain du 8 è grand prix président de la fédération malienne de cyclisme, Soumeylou Boubeye Maïga a fait un crochet à Bougouni où il s’est entretenu avec les membres de la section de son parti.



D’accord, SBM s’est réjoui de la grande mobilisation faite par les membres de la section de Bougouni en collaboration avec les membres de la sous-section ASMA /CFP de Koumatou.



Arrivée à Koumatou vers 10h 30 pour parrainer cette grande fête de vélo, Soumeylou Boubeye Maïga a été accueilli par une grande foule à l’effigie du parti. Après les activités de la course, le président du parti a tenu à rencontrer la sous-section de Koumatou. Il l’a remercié pour l’accueil qui lui a été réservé et l’a exhorté à doubler d’efforts en implantant le parti sur toute l’étendue de la localité.



Pour Soumeylou Boubeye Maïga, cela ne pourra se faire qu’en allant vers la population pour lui expliquer les idéaux du parti et ses ambitions pour le développement du Mali.



En réponse, la sous-section ASMA/ CFP de Koumatou se dit très requinquée et a donné l’assurance qu’elle ne ménagera aucun effort pour implanter le parti dans tous les villages de la localité de Koumatou.



Même exercice à Bougouni où le patron de l’ASMA/ CFP a rencontré la section de la capital du Banimonitié. Ici aussi Comme à Koumatou, Soumeylou Boubeye Maïga a trouvé des militants très engagés et prêts à mouiller le maillot pour le parti.



A signaler qu’Asma/ CFP se porte bien dans la région de Bougouni si l’on s’en tient au résultat des dernières élections législatives où le parti s’est classé 3ème, malgré des insuffisances dans l’organisation du scrutin.



La section ASMA de Bougouni a promis au président du parti le bon militantisme, c’est à dire œuvrer pour sauvegarder les intérêts du parti en travaillant à son implantation dans toutes les contrées de la région.



Soumeylou Boubeye Maïga a instruit aux militants du parti de cultiver la solidarité, et la cohésion sociale entre eux, car sans cela aucun développement n’est possible.



Il faut reconnaître que le parti est mieux représenté dans la région où il possède déjà plusieurs conseillers municipaux et d’autres élus.



Seydou Diamoutené