ANAM : Le budget 2021 en hausse Publié le jeudi 21 janvier 2021 | Le 22 Septembre

Le budget prévisionnel 2021 de l’Agence nationale d’assistance médicale est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2.340.690.471 Fcfa

C’est par visioconférence que s’est tenu les travaux de la 18ème session ordinaire du Conseil d’administration de l’Agence nationale d’assistance médicale (ANAM). C’était le lundi dernier, dans l’enceinte de ladite structure sous la présidence du conseiller technique du ministre de la Santé et du Développement social, Dr Cheick Oumar Dembélé. C’était en présence du Directeur général de l’ANAM, Dr Amadou Traoré et la quasi-totalité des administrateurs.



Cette session avait comme ordre du jour, les points suivants : le procès-verbal et l’état de mise en œuvre des recommandations issues de la 17èmesession ; le rapport d’exécution du budget et l’état de réalisation des activités pour l’exercice 2020 ; le contrat annuel de performance entre l’ANAM et le programme 3 du PRODESS dans le cadre du budget programme et le projet de budget 2021.



Parlant des résultats enregistrés par l’ANAM, le représentant du ministre a, entre autres, cité : l’immatriculation de 104.017 nouveaux bénéficiaires au RAMED sur l’ensemble du territoire national, sur une prévision annuelle de 250.000, soit un taux de réalisation de 41,61% et la prise en charge médicale gratuite de 52.506 malades dont 846 blessés (civils et militaires) de conflits armés et catastrophes. Ce qui lui a permis d’atteindre 821.701 bénéficiaires immatriculés de 2011 à 2020 sur l’ensemble du territoire national. Et parmi ceux-ci, 299.296 ont bénéficié des prestations médicales gratuites.



Et Cheick Oumar Dembélé d’ajouter que : « Ces 821.701 représentent 99,60% des 825.000 bénéficiaires estimés à la création de l’ANAM sur la base des 5% de la population totale de 77, 84% de la population des indigents en 2020, qui est de 1.055.600 personnes selon les projections démographiques». Aussi, au-delà plus des bénéficiaires classiques, l’ANAM a immatriculé et pris en charge 492 personnes déplacées internes, suite à l’insécurité dans les régions du Nord et du Centre de notre pays.



Le représentant du ministre a également rappelé que le registre social unifié (RSU), plateforme centrale des bases de données de l’ensemble des régimes de protection sociale, est fourni à près de 70% par les données de l’ANAM. « Ceci est le résultat de la modernisation des outils de travail de l’ANAM, notamment le renforcement de sa base de donnée, fruit d’un partenariat stratégique avec l’UNICEF, dont l’accompagnement à l’ANAM n’a pas faibli dans l’amélioration de la couverture RAMED des couches les plus défavorisées en général et des enfants en particulier », s’est réjoui Cheick Oumar Dembélé.



Il est a noter que les ressources des partenaires représentent 14,85% du budget global de l’ANAM et proviennent essentiellement de l’UNICEF et de la Banque mondiale, à travers le Projet accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle (PACSU).



Diakalia M Dembélé