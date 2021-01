Koro : Un véhicule blindé de l’Armée malienne heurte une mine et fait cinq blessés (Source locale) - abamako.com

News Région Article Région Koro : Un véhicule blindé de l’Armée malienne heurte une mine et fait cinq blessés (Source locale) Publié le jeudi 21 janvier 2021 | L’Essor

Un véhicule blindé des Forces armées maliennes (FAMa), a heurté un engin explosif improvisé (EEI), jeudi, dans l’après-midi, blessant cinq militaires, a appris l’AMAP de source locale.





La mission de jonction de la Compagnie d’intervention rapide (CIR), basée à Koro (Centre), a été la cible d’une attaque terroriste lorsque le véhicule blindé, de retour de Tonou, dans la Commune de Dinangourou, à l’Est du cercle de Koro, a sauté sur l’engin explosif, entre Tonou et Waradaiga (Commune de Dioungani).



Le véhicule a été endommagé. Les blessés ont été évacués, par un hélicoptère des FAMa, sur Sévaré.



Le tronçon Koro-Dinangourou est la route la plus dangereuse du cercle de Koro à cause des attaques à l’EEI et des embuscades contre les FAMa mais, aussi, contre les véhicules civils qui ont été la cible de plus de quinze attaques à l’EEI, en quatre ans de crise sécuritaire.



Le trafic routier pour les véhicules civils sur ce tronçon est à l’arrêt, depuis plus de trois ans.



MN/MD (AMAP)