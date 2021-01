Les jeunes Hamalistes demandent la démission du ministre Bintou Founè Samaké - abamako.com

Les jeunes Hamalistes demandent la démission du ministre Bintou Founè Samaké
Publié le vendredi 22 janvier 2021

Les jeunes Hamalistes ont organisés une assemblée générale pour demander la démission de Madame le ministre Bintou Founè Samaké



Des centaines jeunes Hamalistes se sont mobilisés dans une mosquée (Zwiha) pour parler non seulement de la préservation des valeurs sociétales et religieuses .mais aussi d'édifier sur l'existence d'un projet de loi porté par madame le ministre de la promotion de la femme de l'Enfant et de la Famille qui selon eux est est projet qui, s'il est adopté en l'état, constituerait un danger pour la société et la vie sous les valeurs religieuses.



Face à cette atteinte aux valeurs que le chérif de Nioro a dénoncé , les organisateurs de cette assemblée ne veulent pas être indifférent à cet avant projet que Madame le ministre Bintou Founè Samaké voulait soumettre.



" Cet projet de texte que nous dénonçons porte les germes des pratiques autorisées de l'homosexualité dans une des dispositions, nous ne devront pas permettre l'introduction de cette pratique dans l'arsenal juridique Non!" a indiqué un jeune Hamaliste.



"Nous les Hamalistes, dont le chérif de Nioro est notre guide demandons aussi la démission Bintou Founè Samaké" a affirmé Sidi Hamed