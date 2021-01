Bandiagara : Une femme de 80 ans blessée dans une attaque à Parou - abamako.com

Publié le vendredi 22 janvier 2021 | L'Essor

Bandiagara : Une femme de 80 ans blessée dans une attaque à Parou

Une femme de 80 ans a été blessée dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés jeudi entre Bandiagara et Bankass, au niveau de la localité de Parou, a appris l’AMAP de source locale.









Des hommes armés non identifiés ont attaqué vers 16 H un minibus en provenance de Mopti pour Bankass, dans les environs de Parou, blessant une femme de 80 ans avant de saboter le véhicule selon notre source qui précise que l’intervention de la Gendarmerie a permis de minimiser les dégâts, mettant en déroute les assaillants.



Notre source qui déclare les éléments de la gendarmerie ont transporté la dame au Centre de Santé de référence (Csréf) de Bandiagara, ne précise pas s’il y a eu des morts ou des blessés du côté des assaillants, encore moins leur identité ou leur motivation.



Aux dernières nouvelles, une enquête a été ouverte par la Brigade de Gendarmerie de Bandiagara pour élucider les circonstances exactes de l’attaque selon notre source.



OG/KM



Source : (AMAP)