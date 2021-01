4 fois forcé de quitter son domicile avec sa famille : Les cris de cœur de l’ancien militaire Senounou Samaké - abamako.com

News Société Article Société 4 fois forcé de quitter son domicile avec sa famille : Les cris de cœur de l’ancien militaire Senounou Samaké Publié le vendredi 22 janvier 2021 | Le Pays

Senou farako, occupé actuellement par les militaires avant de revenir à Niamakoro Diallobougou démolie la semaine passée.

Mauvais sort, malédiction ou malchance, l’on ne saurait dire exactement ce qui arrive à notre ancien militaire à la retraite. Apres avoir été délogé de force dans trois localités, Senounou Samaké a été encore une fois de plus délogé à Diallobougou lors de la démolition de zone aéroportuaire. C’est la 4eme fois qu’on démolit sa maison sans lui dédommager.



Pour rappel, sa première maison a été démolie a Garantiquibougou kalabancoura 30m. Ils étaient nombreux et les autorités à l’époque , Souleymane Coulibaly et ses alliés ont revendu les parcelles de cette zone après la démolition. Pire, ils n’ont ni récompensé ni recasé les victimes. Pourtant, ils les avaient promis une récompensassion mais cette promesse s’est terminée en queue de poisson.



Après cette mauvaise expérience, Senounou Samaké est allé acheter un terrain à usage d’habitation a Niamakoro Diallobougou. Et quand il s’est installé là-bas, les mêmes problèmes commencèrent à venir et à l’époque c’est Moussa Traore qui était le président de la république. Ce dernier à son temps avait envoyé les géomètres experts pour recenser les familles victimes. Suite à cette mission de recensement, Moussa Traore a décidé de ne pas démolir la zone, car les familles concernées étaient très nombreuses.



Moussa les avait même donné un document qui les autorise à s’installer. Donc, ce document a été établi le 08 AOUT 1991. Mais quand Alpha Oumar Konaré est venu au pouvoir avec son premier ministre à l’époque IBK ont décidé de démolir la zone à Niamakoro Diallobougou. Lors de cette démolition, chaque maison démolie a été identifiée avec un numéro d’identification pour les récompenser. Mais après la démolition le président Alpha Oumar Konaré a dit ouvertement qu’il a regretté d’avoir démoli la zone de Niamakoro Diallobougou. Il a par ailleurs affirmé qu’il y avait un complot contre les occupants qu’il ne savait pas. Cependant, il avait promis de tout faire pour que les démolies puissent retourner dans leur zone respective. C’est ainsi qu’il les a recasé à Niamakorocourani. Ce recasement aussi, a été fait sur la base du favoritisme et du clientélisme. Car, sur 100 personnes ceux qui ont eu ne dépassent pas 10 personnes. En terme clair, les vrais déguerpis n’ont reçu aucune parcelle dans ladite Zone de Niamakorocourani.



A l’époque, plus 4000 maisons avaient été démolies. Mais ceux qui ont eu la zone de recasement à Niamakoro courani ne dépassent pas 1000 personnes. A son temps, le maire de la commune VI, Souleymane Dagnon avait donné deux terrains de recasement dont un terrain à Senou et un à Niamakoro Diallobougou qui vient d’être démolie la semaine passée. Malheureusement M. Samaké a perdu tous ses deux.



L’ancien militaire à la retraite, avec sa famille est actuellement sans abri, car le vieux manque de moyens pour construire ou payer une location. Nous lançons un appel aux personnes de bonne volonté à venir en aide financièrement et matériellement au vieux Senounou Samaké.



LASSI SANOU