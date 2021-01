Ballet diplomatique à Koulouba : 5 Ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance à Bah N’DAW - abamako.com

News Politique Article Politique Ballet diplomatique à Koulouba : 5 Ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance à Bah N’DAW Publié le vendredi 22 janvier 2021 | Le Républicain

Hier, jeudi 21 janvier 2021, cinq nouveaux Ambassadeurs ont présenté leurs Lettres de Créance au Président de la Transition, Chef de l’Etat, Bah N’DAW. La présentation des lettres de créances s’est déroulée au Palais présidentiel de Koulouba (Bamako).

Le ballet diplomatique a débuté avec l’arrivée de SEM Cheick Ibrahim BAKAYOKO, Ambassadeur agréé de la République de Côte d’Ivoire au Mali. Celui qui a pris service en février 2020 en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Côte d’Ivoire a un diplôme d’Études supérieures spécialisées en Action culturelle à l’Ecole de formation en Action culturelle d’Abidjan. Il parle le français, l’anglais et l’espagnol.



S’en est suivi l’arrivée protocolaire de SEM Ahmedou Ould AHMEDOU, Ambassadeur agréé de la République Islamique de Mauritanie au Mali. Plusieurs fois porteur de message du Gouvernement mauritanien et Émissaire auprès de Chefs d’Etat, SEM AHMEDOU a été membre du Gouvernement mauritanien de 2001 à 2005. Marié et père de 4 enfants, il a piloté d’octobre 2019 à février 2020 l’élaboration du Document de Stratégie des Pêches Maritimes en Mauritanie.



Son Excellence Monsieur Jurgen Van MEIRVENNE, est le nouvel Ambassadeur agréé du Royaume de Belgique au Mali. SEM MEIRVENNE est détenteur d’une Licence en Histoire à l’Université de Grand et l’Université d’Édimbourg. Maniant le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol, le diplomate Belge a travaillé de 2019 à 2020 au Service du Désarmement du Ministère néerlandais des Affaires étrangères.



Le 4ème Ambassadeur à présenter ses Lettres de Créance au Chef de l’Etat est SEM Marchel Laurentius Gilbert GERMANN, Ambassadeur agréé du Royaume des Pays-Bas au Mali. Titulaire d’une Maîtrise en Économie Générale à l’Université Libre d’Amsterdam, SEM GERMANN avant d’être accrédité au Mali a exercé la fonction de Chef du Bureau du Secrétaire Général au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.



L’Ambassadeur plénipotentiaire du Royaume de Norvège, SEM Vegar Sundsbø BRYNILDSEN, est le dernier à fermer la marche de la longue série de Présentation des Lettres de Créance à Koulouba. Le Chef de la Représentation diplomatique norvégienne était jusqu’à sa nomination, Directeur Général Adjoint du Département du Développement durable au Ministère norvégien des Affaires Étrangères.



Sogodogo