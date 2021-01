Nommée administratrice provisoire des “Assurances Lafia” : Quand Mme Ly Taher Dravé partira-t-elle ? Le ministre de l’Economie et des Finances vivement interpellé - abamako.com

Nommée administratrice provisoire des "Assurances Lafia" : Quand Mme Ly Taher Dravé partira-t-elle ? Le ministre de l'Economie et des Finances vivement interpellé Publié le samedi 23 janvier 2021

Cérémonie de passation de services au ministère de l`Elevage et de la Pêche

Bamako, le 13 avril 2017. Le ministre sortant de l`Elevage et de la Pêche, Dr Nango Dembélé a procédé à la remise des clés de son département à son successeur Mme Ly Taher Drave à l`occasion d`une cérémonie de passation de services riche en émotions.

Nommée le 27 août 2020 Administratrice provisoire de la Société “Assurances Lafia” pour deux mois, suite à des malversations financières, l’ancienne ministre de l’Elevage et de la Pêche, Mme Ly Taher Dravé, tarde à quitter son poste, alors que sa mission a pris fin depuis quelques mois. Elle doit laisser la place aux actionnaires afin de nommer une nouvelle équipe avec à sa tête un nouveau directeur général, puisque l’ancien patron, Ousmane Bocoum, est écroué à la Maison centrale d’arrêt de Bamako pour des griefs contenus dans deux plaintes déposées pour “malversations financières” portant sur 3 824 804 114 Fcfa, suite à un rapport d’un Expert de la Direction nationale du trésor et de la comptabilité publique sur la situation financière de la Société “Assurances Lafia”. A cause du retard accusé pour le départ de l’Administratrice provisoire, la société “Assurances Lafia” risque de perdre beaucoup de marchés en 2021 puisqu’aucune société ou entreprise ne veut s’engager dans es relations d’affaires avec elle.

Depuis quelques semaines, les actionnaires de la société “Assurances Lafia” sont dans l’impasse totale. Après plusieurs mois, il est très difficile pour certains actionnaires de parler du contenu du rapport final produit par l’Administratrice provisoire, Mme Ly Taher Dravé.



Nommée en août pour un mandat de deux mois (septembre-octobre), l’ancienne ministre Ly Taher Dravé est aujourd’hui à son 5ème mois. En d’autres termes, elle se trouve dans l’illégalité totale pour exercer cette fonction, selon l’un des actionnaires de la société. On ne sait pas si son mandat a été renouvelé.



Et pourtant, elle avait été nommée pour gérer les affaires courantes puisque la société traversait une zone de turbulence face à une crise entre administrateurs. Ce qui a créé un climat délétère au sein de la structure.



Voilà pourquoi, la Société “Assurances Lafia” a été placée sous administration provisoire, conformément aux dispositions des articles 312 et 321 du Code des Assurances. Dans une correspondance en date du 27 août 2020 et signée par Modibo Maïga, secrétaire général par intérim du ministère de l’Economie et des Finances, il a été décidé de la suspension de tous les organes dirigeants de la Société “Assurances Lafia”, notamment le Conseil d’administration et la Direction générale.



L’ancienne ministre de l’Elevage et de la Pêche, titulaire de la charge d’Expert-comptable, était chargée de corriger les insuffisances sur l’opération d’augmentation du capital social et redresser les autres anomalies signalées dans le rapport de contrôle de la Direction nationale du Trésor et de la Comptabilité publique et de permettre à l’ex-directeur général, Ousmane Bocoum, de justifier le montant de 3 824 804 114 Fcfa, arrêté à la clôture des travaux de la mission de la Dntcp et de recouvrer certaines créances, arrêtées à 123 831 719 Fcfa à la clôture des travaux de la mission de contrôle.



Aujourd’hui, la question qui se pose est de savoir pourquoi Mme Ly Taher Dravé ne veut pas quitter ce poste. Partira, partira pas ? C’est la question qui tarraude le quotidien des administrateurs.



En tout cas, le rapport de l’Administratrice provisoire, Mme Ly Taher Dravé, est attendu par les administrateurs, qui sont pressés de prendre en main la Société.



Entre temps, notons que l’Administratrice provisoire bénéficie de plusieurs avantages. Elle est bien traitée, selon l’un des administrateurs de la société. En plus d’un salaire mensuel de 1 700 000 Fcfa, elle reçoit 200 000 Fcfa pour le carburant, 100 000 Fcfa de frais téléphoniques, 100 000 fcfa pour les factures d’électricité et 100 000 Fcfa comme frais de facture d’eau. Un vrai paradis financier !



El Hadj A.B. HAIDARA