Décès des soldats ivoiriens au Mali : 15 millions de FCFA remis à chaque famille endeuillée Publié le samedi 23 janvier 2021

Abidjan – Le Premier Ministre ivoirien, Ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, a remis, le vendredi 22 janvier 2021 à Abidjan, au nom du Président de la République, la somme de 15 millions de FCFA aux différents représentants des familles des soldats décédés au Mali, pour leur exprimer la compassion de la nation ivoirienne.



Ils ont trouvé la mort à la suite d’une attaque contre un détachement ivoirien engagé au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).



Les 15 millions de FCFA remis à chaque représentant se répartissent comme suit : 5 millions de FCFA pour les parents et 10 milions de FCFA pour la veuve et les enfants.



Hamed Bakayoko a annoncé la prise en charge par le gouvernement de tous les frais liés aux obsèques de ces braves soldats tombés au champ d’honneur. Soulignant que leur sacrifice ne sera pas vain.



Le Chef du gouvernement a indiqué que le Président de la République présidera, le lundi 25 janvier 2021 à l’état-major des armées, la cérémonie d’hommage à la mémoire de ces héros. « Ce sera un moment de recueillement et de reconnaissance pour toute la nation », a-t-il déclaré.



Les soldats ivoiriens décédés, le mercredi 13 janvier 2021 au Mali sont : les sergents-chefs Adama Bakayoko et Yacouba Doumbia, le sergent Amian Guiégui et le caporal Moustapha Bamba.



La présence des soldats ivoiriens au Mali entre dans le cadre de l’intégration sous-régionale pour aider ce pays à retrouver la paix et la stabilité.