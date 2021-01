Trafic de faux billets au Mali : Démantèlement d’un réseau de plus de 5 milliards FCFA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Trafic de faux billets au Mali : Démantèlement d’un réseau de plus de 5 milliards FCFA Publié le samedi 23 janvier 2021 | intellivoire.net

© Autre presse par DR

Des billets de banque

Tweet

Un vaste réseau de trafic de faux billets a été démantelé au Mali par la gendarmerie nationale en possession d’une somme astronomique de plus de 9,8 millions de dollars, selon un communiqué des Forces armées maliennes (FAMa) vendredi.

Selon les FAMa, ce réseau a été démantelé par la Brigade de recherches du camp de la gendarmerie de Bamako.





Le cerveau du réseau, un faux marabout, a été arrêté ce vendredi à Niamana (périphérie de Bamako) en possession de la colossale somme de 5.323.900.000 Fracs CFA (environ 9,8 millions de dollars américains) de faux billets, notamment en coupures de 5.000 Francs CFA, de 100 euros et de 100 dollars, a précisé les FAMa.

La gendarmerie nationale a assuré que ses équipes travaillent d’arrache-pied avec les institutions bancaires à Bamako et à l’intérieur du pays pour éviter la perpétuité de tels actes.