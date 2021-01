Application de l’Accord d’Alger: Les colonels de Kati veulent ils diviser le Mali? - abamako.com

Application de l'Accord d'Alger: Les colonels de Kati veulent ils diviser le Mali? Publié le samedi 23 janvier 2021 | malicanal

Prestation de serment du président et du vice président de la transition

Bamako, le 25 septembre 2020 le président et du vice président de la transition ont prêté serment au centre internationale de la conférence de Bamako Tweet

Les colonels de la Transition sont décidés à appliquer l’ ’accord pour la paix et la réconciliation nationale qui divise le Mali ; alors que l’une des principales recommandations du Dialogue National Inclusif demande une relecture de certaines dispositions de cet accord.



Cet accord d’Alger dont plusieurs maliens demandent sa relecture; et qui n’as pas été l’objet de débat devant la représentation nationale ni devant le CNT; les colonels de la transition , à travers Le ministre Ismael Wagué ont dont une garantie à la communauté internationale et aux ex rebelles de l’ application intégrale l’ ’accord pour la paix et la réconciliation nationale.



Selon des sources, le conseil national de la Transition (CNT) avec le colonel Malick Diaw à sa tête s’apprête à voter l’un des volets de l’accord portant sur la police territoriale le mois prochain en transformant les ex rebelles en une armée.