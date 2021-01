Transition au Mali : Les dirigeants de la CEDEAO saluent les progrès réalisés - abamako.com

Transition au Mali : Les dirigeants de la CEDEAO saluent les progrès réalisés Publié le dimanche 24 janvier 2021 | L'Essor

La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a salué, samedi, les progrès réalisés par la Transition au Mali et encouragé les autorités maliennes à poursuivre dans cette direction, en développant davantage l’inclusivité.



Le Premier ministre, Moctar Ouane, au terme du sommet tenu a huis clos, a confié à la presse, qu’après l’examen du rapport du Médiateur de la CEDEAO, l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, sur la situation au Mali, le président de la Transition, Bah N’Daw a fait le point des progrès réalisés dans la mise en œuvre des actions prévues par la Charte de la Transition : la mise en place des organes, le fonctionnement du gouvernement…



« A cet égard, a indiqué Moctar Ouane, nous avons eu l’occasion de faire part à la Conférence, des progrès réalisés ». Selon le chef du gouvernement du Mali, la Conférence en a pris bonne note et a salué les progrès réalisés par le Mali dans la conduite de la Transition.



Les autorités de la Transition ont reçu les encouragements des chefs d’Etat et de gouvernement de l’espace communautaire à poursuivre leurs efforts « en développant davantage l’inclusivité ». « Après l’installation du Conseil national de Transition (CNT), l’inclusivité, sur laquelle travaillent déjà les autorités, sera renforcée », a assuré le chef du gouvernement. « Ce qui permettra de faciliter la mise en œuvre des réformes qui ont été voulues par les Maliens. A cet égard, nous travaillerons sur la base du développement du dialogue politique avec l’ensemble des acteurs concernés », a-t-il promis.



La Conférence a mis en exergue la nécessité du travail dans le cadre d’un chronogramme. A ce propos, le Premier ministre a évoqué l’existence de divers mécanismes à l’interne qui seront développés en vue de parvenir à l’examen des différentes questions.



Les annonces de la CEDEAO ont été faites, à la fin des travaux de la 58è session ordinaire de sa Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement tenue par visioconférence et à laquelle le président de la Transition, Bah N’Daw, a pris part de Koulouba, en présence du Premier ministre, Moctar Ouane, et de certains membres du gouvernement.



Outre des points importants pour le développement de la sous-région, cette conférence avait, à son ordre du jour, l’examen des progrès dans la mise en œuvre des engagements pris par le Mali pour la conduite de la transition.



Elle intervient quelques jours après la fin d’une mission du Médiateur Goodluck Jonathan.



