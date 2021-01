Les postes de sécurité FAMa de Boulkessi et Mondoro attaqués - abamako.com

Les postes de sécurité FAMa de Boulkessi et Mondoro attaqués Publié le lundi 25 janvier 2021 | Le Pays

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Deux postes de sécurité FAMa à Boulkessi et Mondoro ont énergiquement réagi à deux attaques complexes et simultanées, cette nuit aux environs de 03h30mn. Le bilan provisoire est de 06 morts et 18 blessés côté FAMa et une trentaine de morts côtés terroristes avec une quarantaine de motos et un important lot de matériels militaires saisis. L’évolution de la situation serait faite dans un communiqué de presse.







Source: Journal le Pays- Mali