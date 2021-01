ISSPC : Les retraités honorés - abamako.com

ISSPC : Les retraités honorés Publié le lundi 25 janvier 2021 | Le 22 Septembre

La salle de réunion de l’Inspection des services de sécurité et la protection civile (ISSPC) a abrité le vendredi dernier les travaux de la cérémonie organisée à l’endroit des retraités.





Ils sont 3 inspecteurs de l’inspection des services de sécurité et de la protection civile à faire valoir leurs droits à la retraite. Cette occasion que tout travailleur cherche dans sa vie a été célébrée. Placée sous la présidence de l’Inspecteur en chef, l’inspecteur Général, Samba Keita, la cérémonie a enregistré la présence de tout le personnel de la structure.



Les inspecteurs admis se réjouissent de cette cérémonie organisée à leur intention et par la même occasion expriment leur stresse car leurs collègues vont les manquer. Ils ont été marqués par la qualité des relations de collaboration qui a existé entre eux et le reste du personnel de l’inspection des services de sécurité et de la protection civile. Ils ont exprimé leur enthousiasme d’avoir servi la nation avec engagement et dévouement



Quant à l’inspecteur en chef, le Général Samba Keita, cela a été une occasion de remercier et rendre un hommage à ces désormais anciens collaborateurs pour le service rendu à la nation.



Comme tout un bon chef, le général de police, Samba Keita dira que la structure aura toujours besoin de l’expérience des inspecteurs qui ont fait valoir leurs droits à la retraite.



.



C’est par un cocktail organisé pour l’occasion que la cérémonie a pris fin.



Seydou Diamoutené



Source: Journal le 22 Septembre