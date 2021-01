Rentrée scolaire 2020-2021: Le coup de départ ce matin au lycée Askia Mohamed, sous le signe de la lutte contre la covid19 ! - abamako.com

Ce lundi 25 janvier aura lieu la rentrée scolaire, académique et universitaire 2020-2021. Au compte des écoles de l’enseignement primaire, fondamental, secondaire, professionnel et technique, le ministre de l’Education Nationale, le Pr Doulaye Konaté est attendu ce lundi 25 janvier 2021 au lycée Askia Mohamed de Bamako pour procéder à la cérémonie solennelle de la rentrée scolaire 2020-2021. Elle est mise cette année dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Coronavirus.





Enfin c’est officiel ! Après une année précédente tumultueuse pour cause de plusieurs mouvements de grève du syndicat des enseignants, de risque de la propagation de la pandémie de la covid 19, les élèves et étudiants du Mali vont reprendre le chemin de l’école ce matin lundi 25 janvier 2021 sur toute l’étendue du territoire, à l’exception de quelques établissements des zones d’insécurité.



A cet effet, la cérémonie solennelle de cette rentrée concernant les ordres d’enseignement préscolaire, fondamentale, secondaire général, professionnel et technique sera présidée par le ministre de l’Education Nationale, le Pr Doulaye Konaté au lycée Askia Mohamed de Bamako.



A noter que cette rentrée est placée dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Une pandémie qui est à la base du retard de cette reprise depuis l’année écoulée. Selon notre source au niveau du Ministère de l’Education Nationale, toutes les écoles seront équipées pour cette fin en masques et kits de lavage des mains. S’y ajoute, le respect des mesures barrières. Ce dispositif de lutte contre la maladie à Coronavirus s’explique par le ravage que cette pathologie cause dans le monde en général et particulièrement dans notre pays ces temps-ci. La sensibilisation et l’information contre la Covid-19, comme leçon modèle, seront enseignées durant cette première semaine de la rentrée 2020-2021. Cela conformément aux dispositions d’une lettre circulaire du ministre de l’Education Nationale adressée à tous les responsables des académies d’enseignement du pays.



Par ailleurs, sur le plan de la logistique, selon nos sources, après le processus d’orientation des élèves admis au DEF, les établissements sont fin prêts pour rendre effective cette rentrée scolaire et académique. Par rapport à certains cas de transferts, disponibilité des matériels didactiques et autres manquements, les établissements concernés ont promis de mettre à profit cette première semaine afin de les élucider tous.



A signaler qu’en plus du ministère de l’Education Nationale celui de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a aussi annoncé la date de ce lundi 25, comme celle de la rentrée universitaire sur tout le territoire national.



Il ne reste qu’à souhaiter bonne rentrée aux élèves et étudiants du Mali !



Par Mariam SISSOKO



Le SURSAUT