Mali : six soldats maliens tués et 18 blessés dans deux attaques «terroristes» - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali : six soldats maliens tués et 18 blessés dans deux attaques «terroristes» Publié le lundi 25 janvier 2021 | Le Figaro

© Autre presse par DR

Attaque

Tweet

Les djihadistes ont été repoussés, avec l'aide de l'armée française qui a dépêché deux hélicoptères et deux chasseurs, ainsi que de l'aide médicale.

Six soldats maliens ont été tués et 18 blessés dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre du Mali dans deux attaques par des «terroristes» qui ont été repoussées avec l'aide des forces françaises, a indiqué dimanche l'armée malienne. «Le bilan provisoire est de six morts et 18 blessés» parmi les soldats lors des attaques contre «deux postes de sécurité» à Boulkessy et Mondoro (centre), «entraînant une riposte qui a fait une trentaine de morts côté terroristes», a écrit l'armée dans un communiqué publié sur Facebook.