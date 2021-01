Gao : Un combattant du GATIA tué - abamako.com

Gao : Un combattant du GATIA tué Publié le lundi 25 janvier 2021 | Kibaru

Les faits sont survenus, dans la matinée de ce dimanche 24 janvier, en plein cœur de Gao, non loin de l’infirmerie du MOC. Un combattant du Groupe d’Autodéfense Touaregs Imaghad et Alliés (GATIA) répondant au nom de Abdoul Issack combattant du GATIA a été froidement tué par deux individus armés qui évoluaient à bord d’un véhicule pick-up.









Pour le moment, on ignore encore les raisons même si d’aucuns avancent un règlement de compte issu d’un différend. Tout compte fait, les auteurs dont l’identité n’a pas été dévoilée ont disparu dans la nature après leur forfait.



Rappelons que le GATIA a perdu de nombreux hommes valeureux très souvent éliminés par les djihadistes, notamment de l’EIGS qui les considèrent comme des ennemis jurés. Cela, en raison de l’alliance que le GATIA avait formée avec le MSA qui avait infligé de lourdes pertes à l’EIGS l’obligeant à se retrancher jusqu’au niveau des zones frontalières avec le Niger.



Source : Kibaru