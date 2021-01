Rentrée scolaire 2020-2021 : doute sur l’application effective des mesures contre la Covid-19 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Rentrée scolaire 2020-2021 : doute sur l’application effective des mesures contre la Covid-19 Publié le lundi 25 janvier 2021 | Studio Tamani

Tweet

Ouverture des classes pour la rentrée scolaire 2020-2021 ce lundi 25 Janvier 2021 au Mali. Elle intervient dans un contexte marqué notamment par la pandémie du coronavirus. Cependant les responsables du ministère de l’éducation nationale indiquent que toutes les dispositions sont prises pour une bonne rentrée scolaire. Il s’agit entre-autres des cours sur la Covid19, la distanciation sociale et le port du masque. Toutefois, la synergie des syndicats de l’éducation estime qu’il serait impossible de limiter les effectifs à 50 élèves par salle.









Ce lundi matin 25 janvier, les élèves vont reprendre le chemin des classes pour le compte de l’année scolaire 2020-2021. Cette ouverture se déroule au moment où une deuxième vague de contamination de la pandémie à Coronavirus est en cours dans le pays. Une première tentative d’ouverture des classes, le 04 janvier dernier, avait même été annulée la veille à cause de la maladie.



Cependant, le ministère de l’Education nationale rassure l’opinion publique que toutes les dispositions sont prises pour protéger les élèves contre la maladie. Parmi ces dispositions figurent l’enseignement de modules sur la maladie, le respect des gestes barrières notamment le port du masque, le lavage des mains aux savons et la distanciation physique.



Cette rentrée intervient également au moment où les autorités de la transition et les enseignants ont convenus de l’application effective des revendications syndicales. Toutefois des enseignants craignent pour leur sécurité dans les zones d’insécurité notamment dans les régions du centre et du nord. Des localités qui enregistrent des centaines d’écoles fermées depuis des années.



Les parents d’élèves de leur coté espèrent une année scolaire réussie, sans interruptions.



Pour protéger les élèves contre le virus, le ministère de l’Education nationale instruit de réduire les effectifs à 50 élèves par salle. La synergie des syndicats de l’éducation estime que cette décision est « inapplicable, car les salles de classes disponibles ne suffisent pas pour les élèves.



Source : STUDIO TAMANI