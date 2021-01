Une attaque contre des gendarmes fait un mort et deux blessés à un check-point à Goundam - abamako.com

Une attaque contre des gendarmes fait un mort et deux blessés à un check-point à Goundam Publié le lundi 25 janvier 2021

Une attaque contre le check-point de la sortie de Goundam vers Tombouctou, dans le Nord du Mali, a fait, lundi vers 13h 35 mn, un mort et deux blessés parmi les gendarmes en poste.





Un pick-up, surmonté d'une arme, est sorti du quartier Alkara et a foncé sur les gendarmes. Des individus non identifiés à bord du véhicule ont visé le poste de contrôle par des tirs nourris.



Un premier bilan avait fait état de trois bénédictions dont un grièvement, le gendarme Oumar Abba. Tous ont été conduits au Centre de santé de référence (CSRéf) de Goundam où le blessé le plus atteint un finalement rendu l'âme.



Les villageois, pendant ce temps, se sont terrés devant la violence des tirs.



Depuis l'enlèvement du maire de la Commune rurale de Doukouria, une certaine tension demeure dans la zone. Les ravisseurs de l'édile réclameraient une rançon contre sa libération. C'est en absence de réaction à leur demande que les bandits armés maintiendraient leur pression, en multipliant les attaques.