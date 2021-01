Armées : Qu’attendre de l’audit des LOPM promis par Bah Ndaw - abamako.com

Armées : Qu'attendre de l'audit des LOPM promis par Bah Ndaw Publié le mardi 26 janvier 2021

© aBamako.com par S.A

Célébration du 60è anniversaire de l`armée malienne

Kati, le 20 janvier 2021. Dans le cadre des activités marquant la célébration du 60e anniversaire de l'armée malienne, le président de la transition a déposé une gerbe de fleurs à la place d`arme du camp de Soundiata Keita de Kati.

Dans son discours à l'occasion de la fête de l'armée le 20 janvier dernier, le président de la transition Bah Ndaw a déclaré que dans le cadre de la lutte contre la corruption l'impunité ; "l'argent dépensé pour l'armée" " pour la défense et la sécurité des populations sera justifié au centime près. et et d'ajouter que LOPM sera auditées , leurs leçons tirées et leurs responsabilités situées