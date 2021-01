Département de la culture, de l’artisanat et du tourisme : Une semaine d’audiences de la ministre Konaré - abamako.com

La semaine dernière, la ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Kadiatou Konaré a reçu certains acteurs culturels au sein de son département. Le jeudi 21 janvier 2021, elle a accordé une audience à la Présidente de l’association des personnes de petite taille, Kady Barry accompagnée d’une délégation. Ils ont échangé sur le projet de mise en place d’un partenariat entre le département et leur association.









Le lendemain vendredi 22 janvier 2021, la ministre a reçu en audience le leader du Groupe ‘’Amanar’’ de Kidal. Ahmed Ag Kaedy s’est entretenu avec elle sur l’accompagnement des acteurs culturels par les autorités en cette période de crise sanitaire.



Ce même vendredi, elle a échangé avec la troupe artistique des handicapés physiques, une branche de l’association malienne des handicapés physiques. L’objet de la rencontre était de s’entretenir sur la coopération entre le département et ladite association.



Ecole malienne :



La rentrée est effective depuis hier



Les élèves et étudiants du Mali ont retrouvé le chemin de l’école depuis hier lundi 25 janvier 2021. Reportée une fois pour cause de Covid-19, cette fois-ci, le Gouvernement de la république du Mali a décidé de reprendre l’école et de « vivre avec le Covid-19 ».



Le vendredi 22 janvier 2020, les ministres en charge de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique étaient face à la presse pour annoncer cette date.



Compte-tenu de la situation sanitaire en cours, les deux ministres en charge de l’école malienne invitent les responsables des institutions à prendre toutes les mesures de prévention liées à la pandémie de Covid-19. Il s’agit du respect de la distanciation physique, le lavage des mains au savon et au gel hydro alcoolique, le port du masque obligatoire.



Les parents d’élèves, les étudiants, les administrateurs scolaires et les enseignants sont invités aussi à faire respecter les mesures barrières afin que l’année puisse se dérouler dans un environnement sain.



Ecole Publique de Kanadjiguila :



Bakary Kéita ouvre l’année scolaire 2020-2021



Le maire chargé des Affaires sociales à la mairie de la Commune du Mandé n’est pas resté en marge de la rentrée scolaire qui a eu lieu au Mali depuis hier lundi 25 janvier 2021.



Pour la circonstance, Bakary Kéita dit Samalé Bakary s’est fait accompagner par le Commandant de Brigade de la Gendarmerie de Ouenzzindougou, Demba Tounkara. Aussi le Cap de Kalaban-coro n’était pas à l’écart ainsi que le Comité de gestion scolaire et l’association des parents d’élèves (APE). Il était représenté chacun par un de leurs membres.



Visiblement, dans la classe qui devrait servir de cadre à la leçon modèle, tous les élèves portaient le masque et la distanciation sociale respectée avec un élève par table-banc.



L’occasion a été propice pour le maire Bakary Kéita de donner des conseils aux élèves. Il leur a rappelé le succès fait par l’école publique de Kanadjiguila à l’examen du DEF de l’année dernière. Parlant aux enfants de sa circonscription, il dira que l’espoir de la nation repose sur eux aujourd’hui. A l’entendre, ils doivent apprendre pour devenir des ministres, maires, députés et même présidents de la république.



Par ailleurs, il appellera les apprenants à plus de respect des mesures barrières contre le Covid-19 car, dit-il, c’est une maladie dangereuse



Source : L’Alerte