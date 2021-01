Le HCR inquiet de l’extrême vulnérabilité du sahel exacerbée par l’impact du déplacement forcé: » 2 millions de déplacés internes, dont plus de 850.000 réfugiés principalement originaires du Mali « - abamako.com

Publié le mardi 26 janvier 2021 | L'Indépendant

Le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) alerte sur l’impact du déplacement forcé au Sahel. Lequel est causé par » les violences généralisées et brutales perpétrées par des groupes armés et criminels « .





Pour l’agence onusienne » deux millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur de leur propre pays dont plus de 850.000 réfugiés principalement originaires du Mali « .



Source : l’Indépendant