Couverture virtuelle des élections américaines : Bandé Moussa Sissoko reçoit un certificat de l'ambassade des États-Unis au Mali
Publié le mardi 26 janvier 2021 | L'Essor

L’ambassadeur des États-Unis au Mali, Denis B. Hankins, a décerné un certificat de participation à Bandé Moussa Sissoko, journaliste au Quotidien national l’Essor et correspondant de l’Agence malienne de presse et de publicité (Amap) à Kayes. La cérémonie de remise s’est déroulée, vendredi dernier, dans les locaux de la représentation américaine sise à Hamdalaye ACI. En effet, depuis plusieurs années, les États-Unis ont initié un programme de couverture internationale des élections présidentielles dans leur pays. Le programme consiste à l’invitation en Amérique de centaines de journalistes à travers le monde pour assurer la couverture du processus électoral. Cette année, face à la crise sanitaire mondiale, le programme a porté sur la couverture virtuelle du processus électoral.

«élections 2020: Virtual reporting Tour of the United States and the American Electoral process». Ainsi, du 21 septembre au 13 novembre 2020, plus de 200 journalistes parmi lesquels deux Maliens (Bandé Moussa Sissoko et Ali Dicko du journal le Flambeau), ont participé à ce programme.





Il s’agissait pour les journalistes, de produire des reportages sur tous les aspects du processus électoral, notamment la campagne électorale, le financement des partis politiques, le déroulement du vote, la proclamation et la validation des résultats. Pour participer au programme, les candidats sont d’abord présélectionnés par les services de l’ambassade des États-Unis dans leurs pays respectifs sur la base de certains critères.

Il faut avoir le niveau 3 en anglais, appartenir à un organe qui dispose d’un site Internet, être en mesure de produire au moins 10 articles de presse sur les élections…Ensuite, la sélection définitive a été faite à Washington.



L’ambassadeur Denis B. Hankins a félicité notre confrère Bandé Moussa Sissoko pour sa promptitude dans la production et la publication, ainsi que la pertinence de ses articles. Visiblement heureux de recevoir cette distinction des mains de l’ambassadeur, le récipiendaire a remercié le diplomate américain pour la marque de confiance. Avant de dédier son certificat à toute la direction de l’Amap. En plus du certificat de participation, Bandé Moussa Sissoko a reçu des présents dont plusieurs livres sur le système électoral américain.



