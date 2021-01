Accord d’Alger: La session délocalisée du CSA prévue à Kidal ce 26 janvier 2021, reportée à la demande de la présidence Algérienne de la médiation - abamako.com

Accord d'Alger: La session délocalisée du CSA prévue à Kidal ce 26 janvier 2021, reportée à la demande de la présidence Algérienne de la médiation Publié le mardi 26 janvier 2021 | Le Soir de Bamako

© aBamako.com par AS

Reprise des travaux du Comité du Suivi pour la mise en œuvre de l`Accord pour la paix

Bamako, le 1er Octobre 2020, le Comité de Suivi pour la mise en œuvre de l`Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d`Alger a repris ses travaux. Tweet

Une forte délégation de membres du gouvernement de Transition (six ministres du gouvernement de Transition et deux représentants de ministres) séjourne à Kidal hier lundi 25 janvier 2021.









Cette visite de vingt-quatre heures, effectuée par des membres du gouvernement malien, une des rares fois, depuis les incidents liés au voyage de l’ancien Premier ministre Moussa Mara en 2014, à l’origine, devait précéder une session du CSA délocalisée prévue ce mardi 26 janvier 2021 à Kidal. Mais à la demande de la Présidence algérienne de la Médiation, on apprend que cette session a été reportée.



« Les parties maliennes projetaient effectivement un CSA à Kidal le 26 Janvier, mais la présidence algérienne de la Médiation a demandé son report » a affirmé une source diplomatique basée à Bamako.



Ce diplomate qui confirme cette information poursuit en indiquant ‘’une réunion du CSA à Kidal serait une excellente chose compte tenu de sa charge politique et symbolique mais ne doit pas être une réunion en trompe-l’œil ou la forme prime sur les progrès de fond’’. Ce diplomate d’un pays étranger basé à Bamako donne des conseils d’ailleurs dans ses explications. Selon lui, le climat pragmatique et décomplexé qui prévaut entre les parties maliennes depuis l’avènement de la Transition doit désormais se matérialiser en avancées concrètes.



A cet effet il ajoute : « On peut notamment penser au redéploiement de la troisième compagnie du bataillon reconstitué de Kidal, à la reprise du DDR, au lancement de premiers projets financés par le Fonds de développement durable ou à l’adoption par le CNT de la Loi, portant création de la police territoriale. » …



LAYA DIARRA



Source : Le Soir De Bamako