Un colonel belge à la tête de l'Advisory Task Force au sein de l'EUTM Mali Publié le mardi 26 janvier 2021

Le colonel Vincent Henkinet a pris la tête de l’Advisory Task Force au sein de l’EUTM Mali ce samedi en remplacement du colonel français David Pawlowski. Il prend cette fonction en tant que chef de la Section du Génie de l’Eurocorps, le corps de réaction rapide européen. En 2021 et 2022, l’Eurocorps sera engagé au sein de l’EUTM Mali et l’EUTM RCA (Centrafrique). Dans ce cadre, environ 70 militaires issus de ce corps se sont déployés progressivement durant le mois de janvier. Le colonel Vincent Henkinet a également commandé le 4ème bataillon du Génie d’Amay entre juin 2011 et décembre 2013. Il a effectué des missions au Kosovo, en Afghanistan et au Liban.







L’Advisory Task Force de l’EUTM Mali, basée à Bamako, est l’unité chargée de conseiller et de former le personnel du ministère de la Défense, des états-majors des Armées et des Quartiers Généraux des Régions Militaires. Elle fournit également des conseils et des formations au quartier général de la Force Conjointe de G5 Sahel, contribuant ainsi à consolider et à améliorer leurs capacités opérationnelles.



Toujours dans ce cadre, un général belge devrait prendre la tête de l’EUTM RCA en 2022. La Belgique a déjà exercé ce commandement entre janvier et juillet 2017 avec le général de brigade Herman Ruys.