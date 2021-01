Mali: La junte officiellement dissoute cinq mois après le putsch - abamako.com

Politique
Mali: La junte officiellement dissoute cinq mois après le putsch
Publié le mardi 26 janvier 2021 | AFP

Conférence de presse du CNSP

Bamako, le 19 Août 2020, le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) a animé une conférence de presse au camp Soundiata Keita de Kati.

L'organe formé par les militaires qui ont renversé en août le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été officiellement dissous, comme le réclamait notamment la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao). "Le Comité national pour le Salut du peuple (CNSP) est dissous", indique un décret daté du 18 janvier, signé notamment par le président de transition Bah Ndaw et le Premier ministre Moctar Ouane, dont l'AFP a obtenu mardi une copie auprès d'une source proche des militaires.Un petit groupe des colonels a renversé le 18 août le président Keïta après des mois de contestation dans le pays, en pleine tourmente sécuritaire et politique depuis des années, et annoncé que la création de ce comité pour diriger le pays.Sous la pression de la Cédéao, ils ont mis en place des organes de transition --présidence, Premier ministre et gouvernement, organe législatif-- et se sont engagés à rendre sous 18 mois le pouvoir à des dirigeants civils issus d'élections, sans pour autant annoncer la dissolution du CNSP.L'emprise que les militaires exercent sur la transition ainsi que l'ampleur de la tâche suscitent des interrogations sur le respect de cette échéance.Une mission de haut niveau de la Cédéao envoyée au Mali a dit le 12 janvier ne pas avoir à ce stade de raison de douter du respect de ce délai, mais elle a une nouvelle fois réclamé que le CNSP soit "formellement dissous".