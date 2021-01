Insécurité au Centre du Mali : des jeunes de Bamba donnent la main pour trouver une solution rapide - abamako.com

Insécurité au Centre du Mali : des jeunes de Bamba donnent la main pour trouver une solution rapide Publié le mercredi 27 janvier 2021 | Le Pays

Des jeunes de la commune de Bamba, dans le Cercle de Koro ont organisé une rencontre ce samedi 23 janvier 2021 à Bamako . Cette rencontre avait pour objectif la mise en place d’une association des jeunes de la localité afin de trouver une solution à tous les maux qui affligent Bamba en particulier et Koro en général.



Cette rencontre préparatoire de la mise en place de ladite association a été initiée par une trentaine de jeunes de la commune de Bamba pour essayer de trouver les voies et moyens afin d’endiguer les multiples problèmes dont la localité fait face depuis un certain temps. La localité de Bamba, située dans le cercle de Koro, région de Mopti, est confrontée depuis un moment à de multiples crises dont des prises d’otage, des attaques armées…



Pour faire face à ses multiples problèmes, les jeunes de la localité ont échangé sur les nouvelles mesures à prendre pour trouver une solution immédiate à ces différentes impasses dont la commune fait face. Au cours de cette rencontre, les participants ont soulevé le sujet de l’insécurité grandissante dans la commune. « Nous nous sommes convenus de mettre une structure en place qui va représenter les jeunes de Bamba, afin de chercher les noies et moyens pour mettre fin à ses obstacles sécuritaires », affirme Salif Telly, co-président de la séance de prise de contact.



Par ailleurs, M. Telly affirme ensuite que cette rencontre de prise de contact a réuni uniquement des jeunes venus de la commune de Bamba, pour mettre en place une association pour le développement de la localité. « Ensemble nous allons essayer de trouver une solution sur ce qui se passe actuellement à Bamba, parce que la prise d’otage se multiplie à l’endroit de notre population », affirme-t-il.



Outre cela, les jeunes de la localité comptent faire de cette nouvelle organisation un espace d’information pour sensibiliser la population de Bamba sur la situation qui prévaut dans la commune. « Nous allons procéder à une sensibilisation auprès de la population pour donner la bonne information sur ce qui se passe actuellement dans notre localité, dont chacun à sa manière», déclare M. Telly.



Telly, informe ensuite qu’après la mise en place qui va œuvré à contribuer au développement de la commune de Bamba, les séances d’information et de sensibilisation se feront avec les jeunes des autres villages voisins et environnants. Pour que les différentes populations puissent être informées de la vraie réalité du terrain.



Ibrahim Djitteye