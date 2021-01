Rentrée des classes : Décrochage et oisiveté écourtés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Rentrée des classes : Décrochage et oisiveté écourtés Publié le mercredi 27 janvier 2021 | L’Informateur

© aBamako.com par Androuicha

Rentrée scolaire 2019-2020

Bamako, le 1er octobre 2019. Pour le compte de l`année scolaire 2019-2020, les élèves du Fondamental et du second cycle ont repris les salles de classe ce matin. Tweet

Après un décalage de la reprise des cours, le retour en classe est effectif depuis lundi. La rentrée a pour but est d’éviter le décrochage scolaire et de lutter contre l’oisiveté des élèves et étudiants. Tous les ordres d’enseignement sont concernés.



Les académies devraient imposer le port de masque, même aux enfants de la maternelle et des kits de lavage des mains.



L’on se trouve dans des situations où l’on ne peut faire le choix d’enseigner à demi-classe afin de limiter le brassage et de permettre la distanciation physique dans les établissements. Trouver des locaux, du matériel, des encadrements pour cela relève de la quadrature du cercle, vu les moyens très limités du pays. Cependant, élèves et enseignants sont invités à observer les mesures barrières dans la cour de récréation.



Groupes armés terroristes



Halte aux enfants soldats !



Le chef d’Etat-major général des armées a, dans un communiqué rendu public en début de semaine, informé l’opinion nationale qu’il a été constaté l’emploi des enfants soldats en première ligne par les groupes armés terroristes.



L’utilisation des enfants par les groupes armés terroristes devient une pratique courante. En témoignent les récents combats au cours desquels les Forces armées maliennes et leurs partenaires ont fait l’amer constat de l’emploi des enfants combattants.



SADI perd un doyen



Abdoulaye Diarra inhumé lundi



L’ancien président de la section SADI de la commune de Serifoula Boundi s’est éteint dimanche dernier des suites d’une longue maladie à l’âge de 75 ans. Abdoulaye Diarra fût membre du comité central du parti et membre de la commission des sages. Cet exploitant agricole au km 36 à Medina, dans la zone de l’Office du Niger, avait été aussi dirigeant de syndicat agricole.



Ses obsèques ont eu lieu le lendemain de son décès, lundi, à Ségou.



La Rédaction