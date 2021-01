Mise en oeuvre de l’accord d’Alger: une équipe de l’observateur indépendant prend attache avec le ministre de la réconciliation - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mise en oeuvre de l’accord d’Alger: une équipe de l’observateur indépendant prend attache avec le ministre de la réconciliation Publié le mercredi 27 janvier 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

Point de presse du porte parole du CNSP

Kati, le 03 Septembre 2020, le porte parole du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP), Ismaël Wagué a animé un point de presse pour donner des informations sur les concertations nationales. Tweet

Le Centre Carter a été sollicité en novembre 2017 pour servir d’observateur indépendant de la mise en œuvre de l’Accord d’Alger. À ce titre il est chargé d’évaluer et de rendre compte de la mise en œuvre des 78 engagements individuels au sein de l’accord, d’identifier les obstacles, de définir les responsabilités et de recommander des mesures. C’est dans le cadre de cette mission que deux membres du centre Carter ont eu des échanges avec le ministre de la réconciliation nationale en fin de semaine dernière à la Cité Administrative.





‘‘L’évolution du processus de paix au Mali et les recommandations du dernier rapport des observateurs indépendants’’.



C’est au tour de ces deux points qu’ont tourné les discussions entre le ministre de la Réconciliation nationale, le Colonel Major ISMAËL WAGUÉ et les Observateurs Indépendants de la mise en œuvre de l’Accord. Il s’agit notamment du conseiller spécial adjoint M. Jean Ntole Kazadi et de M. John Goodman Jérôme Directeur Adjoint du Département politique du Centre Carter. Depuis qu’elle a commencé ses travaux en janvier 2018, l’équipe d’observateurs indépendants a participé à presque toutes les négociations et activités liées à la mise en œuvre de l’accord; effectué de fréquentes visites dans le nord et le centre du Mali (pour évaluer la situation sur le terrain. L’équipe d’ observateurs indépendants a également participé à plus de 600 réunions (…)



Rassemblé par Mahamane TOURÉ



NOUVEL HORIZON