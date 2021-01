Double attaque meurtrière à Boulkessi et Mondoro du dimanche 24 janvier dernier: L’Etat-major condamne » l’utilisation d’enfants soldats par les groupes terroristes « - abamako.com

Double attaque meurtrière à Boulkessi et Mondoro du dimanche 24 janvier dernier: L'Etat-major condamne » l'utilisation d'enfants soldats par les groupes terroristes « Publié le mercredi 27 janvier 2021 | L'Indépendant

On connait désormais l’identité du groupe terroriste qui a perpétré les attaques contre les enceintes militaires de Boulikessi et Mondoro, dans la région de Mopti, le dimanche 24 janvier dernier. Il s’agit du » Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans » (GSIM) d’Iyad Ag Ghali à travers sa branche évoluant dans le Macina, sous la direction de Amadou Koufa. L’Etat-major a dénoncé » l’utilisation d’enfants soldats » lors de cette double attaque.





Source : l’Indépendant