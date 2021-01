Le Chef de l’État SEM Bah N’DAW reçu à l’Élysée par son homologue français SEM Emmanuel MACRON - abamako.com

News Politique Article Politique Le Chef de l’État SEM Bah N’DAW reçu à l’Élysée par son homologue français SEM Emmanuel MACRON Publié le mercredi 27 janvier 2021 | Présidence

Le Président de la Transition, SEM Bah N’DAW, Chef de l’État a été reçu, ce mercredi 27 janvier 2021, au Palais de l’Élysée par son homologue français SEM Emmanuel MACRON.



Arrivé au Palais de l’ Élysée vers 13H, heure locale, SEM Bah N’DAW, Chef de l’Etat a été accueilli par son homologue français Emmanuel MACRON.

Au cours d’un déjeuner de travail qui s’en est suivi d’un tête à tête, les deux Chefs d’Etat ont fait le tour d’horizon de la coopération franco-malienne sur toutes ses dimensions (politique, économique, sécuritaire) . Les entretiens entre les deux Chefs ont aussi porté sur les convergences de vue, quand à la tenue du prochain Sommet du G5 Sahel prévu à N’Djamena au Tchad courant février 2021.



Après environs deux heures d’échanges avec le Président MACRON, le Chef de l’État Bah N’DAW et sa délégation ont quitté l’Élysée pour leur lieu de résidence. La délégation est entre autres composée de M. Sadio CAMARA, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, du Lt/Col Abdoulaye MAIGA, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et de SEM Zeïni MOULAYE, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.