Comment arriver au pouvoir chez nous sans être une marionnette de la France ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Comment arriver au pouvoir chez nous sans être une marionnette de la France ? Publié le mercredi 27 janvier 2021 | Le Matin

© aBamako.com par mouhamar

La signature de l`accord de coopération et de défense entre la France et le Mali

Bamako, le 16 juillet 2014 au MDAC.Ba N’Dao, ministre malien de la Défense et des Anciens combattants et Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense ont signé le nouvel accord de coopération et de défense entre les deux pays. Tweet

«Macron a dit, à Pau (Sommet sur la lutte contre le terrorisme tenu le 13 janvier 2020 dans cette ville du sud-ouest de la France), que si nos présidents veulent le départ des forces françaises, qu’ils n’ont qu’à le dire. Fichez donc la paix à la France et parlez à vos dirigeants» !









OK ! Les amis, on va analyser cette posture. Notons que Pau n’est pas à confondre avec Pô (une commune et chef-lieu du Département de Pô et de la province du Nahouri dans la région centre-sud au Burkina Faso, près de la frontière avec le Ghana). Qu’il essaye de faire ce genre de déclarations en étant à Pô et on verra. Déjà, Macron est qui pour parler ainsi à nos présidents qui sont ses aînés, de surcroît ? Notre indépendance est aussi culturelle et je fais partie de ceux qui s’indignent de l’impolitesse de ce jeunot, fut-t-il président élu avec la majorité d’une minorité, il faut le rappeler.



Et puis, vous qui dites ça et vivez comme nous ici, savez très bien, et certainement mieux que moi, comment et qui est porté au pouvoir. Ne dit-on pas, sans même se cacher, que pour accéder à la magistrature suprême chez nous il faut être adoubé, validé par la France ? Macron ne s’est-il pas pris pour la Cour constitutionnelle du Mali en 2018 faisant d’office d’IBK président et taisant ainsi les contestations ou en tout cas diminuant considérablement leur nombre ?



Et puis, quand nous disons France dégage, vous pensez qu’on s’adresse à qui ? En fait, tout pouvoir, tout gouvernement, tout dirigeant sait pour qui il roule. On peut soit gazer les manifestants, car on les considère comme des emmerdeurs, des citoyens de seconde zone, des pauvres à laisser dans la misère, des sans droits, n’ayant certainement pas le droit de se plaindre.



On peut aussi éviter de gaspiller ainsi l’argent du contribuable et dire : «Je ne peux pas tirer sur ou gazer mon peuple en vertu des Droits de l’Homme. Et je ne peux les empêcher de manifester en vertu de la liberté d’expression, qui est l’un des piliers de la démocratie» !



Il faut savoir les prendre par le jeu par lequel ils nous ont pris. Mais ça, ça demande une volonté politique, qui pourrait, se construire sur la base de la grogne populaire, la volonté populaire et qui saurait se servir, de tous les principes et valeurs que les gens-là déclament pour justifier leurs agressions interminables.



Donc, pour finir, on revient à une question : comment arrive-t-on au pouvoir sous nos cieux ?



KKS



Source : Le Matin