Application de l’Accord d’Alger: Le parti FAD s’insurge contre la signature par le Ministre Ismael Wagué d’un arrêté - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Application de l’Accord d’Alger: Le parti FAD s’insurge contre la signature par le Ministre Ismael Wagué d’un arrêté Publié le jeudi 28 janvier 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Transition malienne : Le Cnsp face à la presse

Bamako, le 16 septembre 2020. Le porte-parole du Cnsp, le colonel Wagué, était face à la presse au lendemain du mini-sommet de la Cedeao sur le Mali, à Accra. Tweet

Le Bureau Politique National du parti Front Africain pour le Développement (FAD) a constaté avec stupéfaction, la signature par le Ministre de l’Administration Territoriale d’un arrêté en date du 31 décembre 2020, portant nomination des membres du Conseil Consultatif Interrégional de la Zone de Développement des Régions du Nord.





Le parti FAD s’insurge contre cette décision qui marque une fuite en avant dans la mis en œuvre de l’accord antinational issu du processus d’Alger.



Le parti condamne sans réserve l’attitude aventurier du Ministre de l’Administration Territoriale et rappelle son opposition ferme a toute application de l’accord en l’état.



Le FAD reste déterminer à empêcher l’application de l’accord antinational issu du processus d’Alger et met en garde les autorités de la transition contre toute tentative de passage en force.



Le parti de la jeunesse militante appelle l’ensemble du peuple malien à rester vigilant et déterminer à défendre l’intégrité du territoire, l’unité nationale,ainsi que la forme unitaire de l’Etat du Mali.



Bamako le 26 /01/2021

La Vice-Présidente

Zeinabou Maiga